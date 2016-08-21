مني شداد: سأقضي العيد مع "عائلة آدم"

أكدت الفنانة الكويتية مني شداد أن "صيفها" مزدحم بالعمل. مشيرة إلى أنها ستشارك مع النجمة هدي حسين، ضمن عروض مسرحية "عائلة آدم" التي سيتم إعادة عرضها اعتباراً من أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويشارك في بطولة المسرحية عبدالرحمن العقل وسحر حسين وأوس الشطي وجواهر.

وقالت الفنانة مني شداد إنه خلال الموسم الرمضاني عرضت لها مجموعة منها "المحتالة" أمام النجمة هدي حسين، واستطاعت أن تحقق حضورها وسط ازدحام الأعمال الدرامية التي شهدتها الدورة الرمضانية الماضية.

وتابعت "كما عرض لي أيضا سداسية درامية تلفزيونية بعنوان "الحوش" ضمن مسلسل "حكايات حب" الذي يمثل تجربة درامية تتكون من مجموعة من السداسيات التلفزيونية.. وقد جسدت دور امرأة تعيش معاناتها مع زوج غير مبالٍ جسده الفنان أسامة المزيعل.

وأضافت "لأنني أنتمي إلى قطاع الكوميديا فقد شاركت أيضا في المسلسل الكوميدي "الدعلة" تأليف فايز العامر وإخراج نعمان حسين وبطولة حشد من نجوم الكوميديا يتقدمهم الفنان عبدالرحمن العقل وميس كمر وغيرهما.

وعن مسرحية "عائلة آدم" تقول "المسرحية مقتبسة من عمل سينمائي أميركي بنفس الاسم قامت بإعدادها وصياغتها الكاتبة نجاة حسين وأخرجها الفنان يوسف الحشاش.