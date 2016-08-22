خالد البريكي في "خوش حوش" مع نجوم سلطنة عمان

يواصل النجم الكويتي خالد البريكي تقديم عروض مسرحية "خوش حوش" بالتعاون مع فرقة أوبار العمانية وذلك ضمن عروض مهرجان خريف صلالة الذي تتواصل أعماله هذه الأيام في سلطنة عُمان.

عن المسرحية الجديدة يتحدث الفنان خالد البريكي قائلا: "تعودت على مدى السنوات الخمس الماضية أن أفتح أبواب التعاون الفني مع العديد من القطاعات الفنية في دول مجلس التعاون الخليجي وكانت البداية مع الزملاء الفنانين في المملكة العربية السعودية من خلال مسرحية "عندك 500 سلف"، واليوم تأتي التجربة الجديدة مع المسرحية الاجتماعية "خوش حوش" بالتعاون مع عدد من نجوم سلطنة عمان.

والمسرحية من تأليف وإخراج الفنان العماني أحمد معروف اليافعي ومشاركة عدد بارز من الفنانين ومنهم أمينة جميل وغادة الزدجالي ومبارك المعشني وشروفان المشيخي وكم آخر من الأسماء الشابة من بينهم الفنانة الواعدة لينا خال.

ويسلط البريكي الضوء على مضامين المسرحية بقوله "المحور الأساسي الذي تتحرك من خلاله مسرحية "خوش حوش" عبر محاولة بعض الأشخاص لبلوغ الثراء بكافة الطرق المشروعة وغير المشروعة والآثار السلبية المترتبة على هكذا ممارسات سلبية على الفرد والمجتمع.

وفى المسرحية أقدم شخصية "بوصقر" التاجر الذى يلعب دورا هاما في تغيير أحداث العمل وتعميق معاني البعد المادي عند شخصية "بوصالح" التي جسدها الفنان شروفان المشيخي.

وقال الفنان خالد البريكي "سعادتي لا توصف بالنجاح والإقبال الذي يحصده العمل الذي تتواصل عروضه ضمن فعاليات خريف صلالة الذي يتضمن كما من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والإعلامية التي تؤكد جدية التخطيط والتحضير لهذا العرس الفني والسياحي الهام".