من هي الممثلة الأعلى أجراً في العالم؟

ذكرت مجلة فوربس الثلاثاء أن جنيفر لورانس هي الممثلة الأعلى أجرا في العالم في عام 2016 للعام الثاني على التوالي، تليها ميليسا مكارثي التي حققت مكاسب كبيرة لتقفز إلى هذه المرتبة.

وقالت المجلة إن أجر لورانس التي قامت ببطولة سلسلة أفلام (هانجر جيمز) بلغ 46 مليون دولار قبل خصم الضرائب على مدى 12 شهرا فيما يرجع إلى مقدم أجر ضخم لفيلمها القادم (باسنجرز/الركاب).

ويمثل ذلك انخفاضا بنسبة 11.5 بالمئة عن أجرها عام 2015.

وبلغ أجر مكارثي 33 مليون دولار، بارتفاع عشرة ملايين عن العام الماضي بفضل أجرها عن نسخة جديدة من فيلم (جوست باسترز).

وحلت سكارليت يوهانسون بطلة فيلم (كابتن أميركا: الحروب الأهلية) في المرتبة الثالثة بأجر 25 مليون دولار، بانخفاض بنحو 30 بالمئة عن أجرها في العام الماضي.

وجاءت في المرتبة الرابعة جنيفر أنيستون بأجر 21 مليون دولار تلتها الممثلة والمغنية الصينية فان بينج بينج بأجر 17 مليون دولار ثم تشارليز ثيرون بأجر 16.5 مليون دولار تلتها إيمي أدامز بأجر 13.5 مليون دولار.

وجاءت جوليا روبرتس في المرتبة الثامنة بأجر 12 مليون دولار تلتها ميلا كونيس بأجر 11 مليون دولار ثم ديبيكا بادوكون، وهي ممثلة هندية بأجر 10 ملايين دولار.