هنادي الكندري تتصارع مع شجون في "بيت الحلاو"

أكدت النجمة الكويتية #هنادي_الكندري أن الصراع سيتجدد مع زميلتها النجمة #شجون ضمن أحداث #مسرحية الأطفال الاستعراضية #بيت_الحلاو التي ستقدمها فرقة #ستيج_غروب اعتباراً من أول أيام #عيد_الأضحى .

وعن هذا العمل قالت الكندري: "تعتمد المسرحية على معادلة الصراع بين الخير والشر. وفي هذا العمل أقدم وجه الشر في المسرحية، بينما تقدم الفنانة شجون جانب الخير، حيث تجسد الفتاة الطموحة التي تحاول أن تحقق حلمها مع عدد من زملائها من خلال أحد المشاريع التجارية. ولكنني وعبر الشخصية التي أقدمها أمثل الجانب الذي يحاول أن يسيطر على كل شيء في السوق، وذلك في مغامرة مسرحية تحمل الكثير من القيم بشكل فني استعراضي".

يذكر أن المسرحية من تأليف جاسم الجلاهمة وإنتاج وإخراج وبطولة الفنان #عبدالمحسن_العمر بالإضافة لمحمد الحداد وإيمان نجم وريم أرحمة وكم آخر من النجوم.

وعن تعاونها مع الفنانة شجون، قالت الكندري: "شجون تمثل واحدة من أبرز نجمات المرحلة الحالية لما تمتاز به من حضور واختيارات ومقدرة على التجديد. التعاون بيننا لم يتوقف وآخر أعمالنا الدرامية كان مسلسل #ذاكرة_من_ورق الذي قدم من خلال قناة "أم. بي. سي" وصورت مشاهده الخارجية في برلين. وكانت فترة التصوير الخارجي فرصة حقيقية لتطوير روح الأسرة بين أفراد العمل، وفي مقدمتهم الفنانة شجون وأيضا #فاطمة_الصفي و #صمود وعلي كاكولي وريم أرحمة وغيرهم".

وعن جديدها، قالت الفنانة في تصريح خاص: "نحضر خلال الأيام القليلة المقبلة لتصوير #مسلسل #فستان_عرس من تأليف السيناريست حمد بدر وإخراج خالد الفضلي ومشاركة عدد من النجوم من بينهم الفنانون خالد أمين وملاك وشهاب حاجية وميس كمر. هذا العمل يسلط الضوء على الأبعاد السلبية للاستغلال ماديا ومعنويا في إطار من الطرح الاجتماعي".