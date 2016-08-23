هيفاء حسين: "فروزن ملكة الثلج" من هوليوود إلى الإمارات

بدأت الفنانة البحرينية #هيفاء_حسين بروفات عملها المسرحي الجديد #فروزن_ملكة_الثلج التي ستنطلق عروضها اعتبارا من أول أيام عيد الأضحى في دولة #الإمارات.

وفي تصريح خاص بـ"العربية.نت"، قالت الفنانة: "أولاً، كان عام 2016 عام خير بالنسبة لي على الصعيد الفني. فبعد النجاح الذي حققه المسلسل التلفزيوني الإماراتي #خيانة_وطن خلال الموسم الرمضاني الماضي وردود الأفعال التي حصدها على الصعيدين الفني والجماهيري"، مذكّرةً أن المسلسل عن رواية #ريتاج للكاتب حمد الحمادي وسيناريو وحوار الكاتب اسماعيل عبدالله وإخراج الفنان أحمد يعقوب المقلة وبطولة عدد بارز من نجوم #الدراما في دول #الخليج ومنهم جاسم النبهان وحبيب غلوم ولطيفة المجرن وفاطمة الحوسني وأحمد أيراج ومرعي الحليان.

وتابعت هيفاء حسين قائلة: "اليوم تأتي التحضيرات لعملي المسرحي الجديد والخاص بالأطفال. فمن هوليوود وعن فكرة الفيلم الكارتوني الشهير #فروزن للكاتب الدنماركي هانس اندرسون ينتقل هذا العرض إلى الإمارات حيث قام بإعداد #المسرحية الكاتب الإماراتي جمال صقر وهي من إخراج مبارك ماشي الذي قدم العديد من التجارب في مجال #مسرح_الطفل"، كاشفةً أن عددا كبيرا من نجوم مسرح الطفل في الإمارات يشاركونها بطولة العمل.

وعن عروض المسرحية قالت: "نظرا لاتسعاع دولة الإمارات، فقد حرصنا أن تقدم عروض المسرحية في عدد من إمارات ومدن الدولة، حيث ستكون المحطة الأولى في أول وثاني أيام #عيد_الأضحى في مدينة #دبا_الحصن بعدها ينتقل الفريق ثالث ورابع أيام العيد إلى مدينة #كلباء وفي الخامس والسادس من الأضحى ستكون العروض في مدينة #خور_فكان على أن تتواصل الرحلة في بقية مدن دولة الإمارات".

وأشارت إلى صعوبة انتقال الديكورات وفريق العمل من #مسرح إلى آخر خلال زمن قياسي، "لكن الرغبة في تعميم التجربة تجعلنا نتجاوز المصاعب. وقد حرصنا أن يأتي العرض بمواصفات فنية واستعراضية وإنتاجية عالية الجودة، وهي أجمل هدية نقدمها للأطفال في دولة الإمارات".