فوز فيلمين عربيين وصيني بمهرجان السينما الاسكندينافي

فاز الفيلم الصيني "طريق إلى السماء" بجائزة "نجمة قطب الشمال" لأفضل فيلم في المهرجان السينمائي الاسكندينافي الدولي، إضافة إلى فيلمين عربيين أحدهما سعودي فاز بأفضب فيلم قصير، والآخر أهوازي فاز بأفضل وثائقي قصير.

وسيقيم المهرجان حفل الافتتاح وعرض الأفلام الفائزة وتقديم الجوائز بالعاصمة الفنلندية هلسينكي، في الفترة ما بين 7 لغاية 12 أيلول/سبتمبر المقبل.

كما اختارت لجنة الحكام كلاً من لويس هوفمان كأفضل ممثل، وإيزابل أورداس كأفضل ممثلة، وحصل فيلم "بيير باولو" الذي يوثق قصة فترة طفولة وشباب حياة الكاتب والمخرج الإيطالي ببازوليني على جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل.

من جانبه، حصد المخرج العربي الأهوازي، مهدي الطرفي، جائزة فئة الأفلام الوثائقية القصيرة، عن فيلمه "سينما الحرية"، الذي يوثق تاريخ السينما في إقليم الأهواز العربي في إيران، ومن خلاله جزء من حياة الشعب العربي في هذه المنطقة.

كذلك مُنحت جائزة أفضل فيلم قصير لفيلم "قاري" من السعودية للمخرج محمد سلمان، وهو فيلم يعكس وجه غير معروف عن الواقع السعودي الاجتماعي.

أما في قسم الأفلام المتحركة، فقد مُنحت الجائزة لفيلم "البدء من جديد" الذي يعرض صورة لديكتاتور معلقة على الجدار بشكل مائل، بينما لا يجرؤ أحد على إرجاع الصورة إلى مكانها.

وقام المهرجان بتكريم الأفلام التالية: AGNUS DEI أغنوس دي، STRANGERS IN THE JUNGLE الخطر في الغابة، ROSHMIA روشيما، HOTEL NEUVA ISLA فندق نوا إيسلا ، BRIDGE الجسر و A REPORT ABOUT MINA تقرير عن مينا.