ميس كمر: عبدالرضا والقصبي قدماني للجمهور الخليجي

أكدت الفنانة العراقية #ميس_كمر أنها تدين بالفضل لشهرتها في العديد من دول #الخليج للثنائي الرائع #عبدالحسين_عبدالرضا و #ناصر_القصبي اللذين استعانا بها في المسلسل الخليجي الكوميدي #أبو_الملايين الذي أنتجته قناة "إم بي سي" وحقق شهرة وانتشارا واسعين.

وأشارت الفنانة ميس كمر إلى أنها تحضر حاليا للسفر إلى مدينة #العين في #الإمارات وذلك لتقديم عروض المسرحية الكوميدية ‎#قلب_للبيع من بطولة النجم الكوميدي #طارق_العلي ومشاركة عدد بارز من النجوم.

وعن هذا الموضوع قالت: "إثر النجاح الذي حققته عروض #مسرحية "قلب للبيع" في #الكويت جاءت المبادرة للقيام بجولة فنية كانت محطتها الأولى في مدينة #أبو_ظبي . وستعاد عروض المسرحية في العين من 1 إلى 3 أيلول/سبتمبر المقبل على أن تعود عروضها للكويت خلال أيام عيد الأضحى. وتكاد تكون عروض العيد محجوزة ومكتملة العدد منذ وقت بعيد".

وحول علاقتها مع الحركة الفنية في دول الخليج، قالت ميس كمر في تصريح خاص بـ"العربية.نت": "بعد مشوار من العمل الفني في #العراق ولاحقا من خلال عدد من التجارب الفنية العربية، تلقيت دعوة من النجم القدير عبدالحسين عبدالرضا وأيضا من النجم المتميز ناصر القصبي للمشاركة في بطولة #مسلسل "أبو الملايين" الذي كان بمثابة الفاتحة للتعاون والمنصة التي انطلقت من خلالها لمزيد من التعاونات الفنية، لعل من أبرزها تكرار التعاون مع الفنان عبدالحسين عبدالرضا في مسلسل #العافور لتكر المسبحة، ولكنني سأبقى أدين لتلك المبادرة الأولى التي قدمتني للجمهور الخليجي وأيضا نجوم الساحة وصناع الإنتاج الفني".

وعن أحدث نتاجاتها الفنية، قالت ميس: "أنجزت عددا من الأعمال الدرامية التلفزيونية الجديدة ومنها سداسية #أحلام_وردية بطولة أمل العوضي وعبدالرحمن العقل وبشار الشطي مع المخرج عبدالله كاكولي. ومسلسل #جميل_ومستحيل . كما عرض لي مؤخرا مسلسل #على_ذمة_التحقيق من تأليف حمد بدر وإخراج نور الضوي ومشاركة هيا الشعيبي وشهاب حاجية أحمد العونان ومحمد الرمضان".