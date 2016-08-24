نجوم الدراما الخليجية يصطافون بين "ديزني" ومدن أوروبية

حرص عدد بارز من #نجوم #الدراما في دول #الخليج على قضاء إجازتهم الصيفية في جملة من العواصم والمدن الأوروبية، وإن كانت الوجهة الأساسية بالنسبة للكثيرين هي مدينة الألعاب "ديزنيلاند باريس" (والتي كانت تُعرف سابقاً بـ"يوروديزني") خارج العاصمة الفرنسية.

وفي هذا السياق، أكدت الفنانة #فاطمة_الصفي أنها حرصت أن تقضي إجازة قصيرة ولكنها كانت مكثفة، مضيفةً في تصريح خاص بـ"العربية.نت": "بعد موسم مزدحم بالأعمال التلفزيونية والمسرحية، من بينها مسلسل "ساق البامبو" الذي صورناه في دبي ولاحقا مسرحية الأطفال الاستعراضية "زين الغابة"، كان لا بد من #إجازة قصيرة لارتباطي بمواعيد ستنطلق اعتبارا من منتصف أيلول/سبتمبر المقبل. وعلى هذا الأساس انطلقت مع الزميلة الفنانة #فرح_الصراف وعدد من الصديقات إلى #باريس ومنها إلى مدينة "ديزنيلاند باريس" حيث أمضينا عدة أيام مليئة بالمغامرات وتذّكر بشيء من أيام الطفولة".

وأضافت الصفي: "بعدها قمنا باستئجار سيارة لجولة فى عدد من المدن الأوروبية شملت #بلجيكا و #هولندا و #المانيا و #سويسرا و #إيطاليا .. وكنت أنا من يقود السيارة طيلة الرحلة. رغم التعب إلا أنها متعة خاصةً من ناحية اكتشاف الكثير من الأماكن بالإضافة لروعة السفر مع الأصدقاء".

من جانبها، قالت الفنانة #فرح_الصراف : "كنت بحاجة إلى إجازة، ولهذا ما إن جاءت فكرة الصديقة الرائعة فاطمة الصفي حتى وافقت. وكانت سعادتي لا توصف بالأيام التي عشناها في مدينة "ديزنيلاند باريس". وأعترف بأنني خلال الرحلة الطويلة اشتقت إلى الوجبات الشعبية وبالذات "العيش" الذي افتقدته أمام البيتزا والمعكرونة".

في ذات الإطار، قالت النجمة #إلهام_الفضالة : "نظرا لضيق الوقت وارتباطي بإعادة تقديم عروض مسرحية الأطفال "مصنع الكاكاو 2" التي قدمناها في عيد الفطر وسنعيد عروضها أول أيام عيد الأضحى، كان لا بد من إجازة قصيرة مع العائلة. كانت محطتي الأولى باريس. ومن أجل العائلة كانت بقية أيام الإجازة في "ديزنيلاند باريس". ولا يمكن وصف سعادة جميع أفراد أسرتي بهذه الرحلة رغم قصرها، إلا أنها كانت بمثابة عملية التجديد وأخذ قسط من الراحة".

من جهته، أكد الفنان #محمود_بوشهري لـ"العربية.نت": "إجازة #الصيف بالنسبة لي كانت بدايتها فى العاصمة البريطانية #لندن ومنها إلى جنوب فرنسا حيث حرصت على متابعة مجموعة الحفلات الغنائية التي قدمها عدد من نجوم الأغنية الخليجية والعربية على #الريفييرا الفرنسية ومنهم حسين الجسمي وكاظم الساهر ونانسي عجرم. وفور عودتي سنشرع بإعادة بروفات عملنا المسرحي الاستعراضي كوكينج شو".

أما المنتج الفنان #باسم_عبدالأمير فقال: "أمام إلحاح أبنائي، كان لا بد من إجازة قصيرة قبل انطلاق الموسم الجديد. والإجازة هذا العام كانت بين باريس و"ديزنيلاند باريس". أعترف بأنني استمتعت بعدد من الألعاب رغم ساعات الانتظار الطويلة. الإجازة بالنسبة لي كانت فرصة لمزيد من التواصل مع الأبناء".