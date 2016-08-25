بعد القذافي.. جورج وسوف يعيّن حارسة شخصية لحمايته

نشرت الصفحة الرسمية على "فيسبوك" للمطرب #جورج_وسوف، صورة له مع #حارسته الشخصية، دون أن يقدم مزيدا من المعلومات عن سبب اختيار فتاة للقيام بهذه المهمة.

والصورة التي يعود نشرها إلى تاريخ 22 من الشهر الحالي، جمعت وسوف بحارسته، وكتب عليها: "أبو وديع مع حارسته الشخصية #نرمين". وهي الصفة التي قامت صفحته الرسمية بمنحها للسيدة التي تظهر إلى جانبه في الصورة.

وتقوم صفحة الفنان، بنشر فيديو خاص له يتحدث عن أن تلك الصفحة الفيسبوكية هي صفحته الرسيمة، ويطالب وسوف معجبيه باعتمادها مصدرا لأخباره، فضلا عن أن اسم الصفحة هو ذاته حساب الفنان على "تويتر" و"انستغرام". وكما يقول هو في الفيديو. إضافة إلى إشارة التوثيق الشهيرة "العلامة الزرقاء" التي تحاذي عنوان الصفحة على فيسبوك.

واهتم عدد كبير من المواقع الإلكترونية بهذه الصورة التي يظهر فيها "سلطان الطرب" مع حارسته الشخصية، وهمس بعض الذين أعادوا نشر تلك الصورة وكتابة أخبار عنها، أن وسوف قام بتعيين حارسة شخصية له "على غرار القذافي" كما جاء لدى بعض من تناول تلك الصورة.

واشتهر الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بتعيين نساء لحمايته، كما كانت تظهره عشرات الصور محاطاً بحراسة نسائية أينما حل.

الصفحة الفيسبوكية الرسمية للفنان، لم تكشف تفاصيل إضافية عن الحارسة الشخصية التي بدأت تظهر معه في الصور، إلا أن بعض المصادر أشارت إلى كون "نيرمين" من فريق عمل وسوف، أصلا، ومنذ سنوات، لكنها لم تكن تحمل تلك الصفة سابقا "الحارسة الشخصية".

التعبير الأكثر تداولاً عن ظهور وسوف تحت حراسة "حارسته" الشخصية، كان استمدّ من العقيد القذافي الذي اشتهر بتلك الظاهرة. كما تناقلت مواقع إلكترونية مختلفة لدى حديثها عن ظهور وسوف وحارسته، في صورة.

وظهر في الموقع الرسمي للفنان، أنه بصدد القيام بحفلات فنية في #لبنان، أوائل الشهر القادم، ونشر الموقع صورا له مع بعض شخصيات من الوسط الفني، ولم تنس التعليقات توجيه عبارات تتمنى له الشفاء العاجل.

يشار إلى أن المطرب جورج وسوف، قد خسر كثيرا من شعبيته في سوريا والعالم العربي، بسبب قربه من نظام الأسد وعائلته. خصوصا في الفترة الأخيرة التي بدأ فيها الفنان بإطلاق مواقف مساندة للأسد بلغت حد قوله إنه سيغني "في سوريا بأوامر من الأسد"، في الوقت الذي بلغ عدد ضحاياه في سوريا ما يقارب النصف مليون قتيل، فضلا عن ملايين اللاجئين والنازحين وخراب البلاد. مما دفع بكثير من معجبي المطرب إلى الإعلان عن خيبة أملهم من مواقفه المساندة لقاتل الشعب السوري بشار الأسد والذي لم يكتف بجيشه لقتل السوريين بل "استعان بمرتزقة إيران وحرسها الثوري لقتل المزيد من الشعب السوري" كما قالت تعليقات قديمة عبّرت عن صدمتها من موقف وسوف الداعم "للقاتل الأسد".

يذكر أن السبب الحقيقي لتعيين حارسة شخصية للفنان، لم يعرف بكامل تفاصيله، إلا أن الخبر لاقى كثيرا من التفاعل على الشبكة العنكبوتية، وكان العنوان البارز لتعيين حارسة شخصية للفنان يتضمن، في شكل أو آخر، إشارة إلى العقيد القذافي، كونه الذي اشتهر بظاهرة كتلك.