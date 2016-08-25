تعرف على مشجعي برشلونة وريال مدريد من النجوم الخليجيين

أكد عدد بارز من نجوم الفن في دول مجلس التعاون الخليجي عشقهم ومتابعتهم لأنشطة مجموعة بارزة من الأندية الرياضية الأوروبية، مشددين حرصهم على الذهاب إلى مجموعة من المباريات الحاسمة للفرق الرياضية التي يشجعونها ومن بينها برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد وغيرها من الأندية الأوروبية العريقة.

النجم الشاب عبدالله بوشهري أكد عشقه لنادي برشلونة قائلا إنه يقتطع سنويا مساحة من وقته وأيضا ميزانيته لمشاهدة عدد من المباريات الحاسمة لفريق نادي برشلونة.

وتابع "علاقتي مع نادي برشلونة تعود إلى مرحلة مبكرة من الألفية الجديدة. وعلى مدى السنوات الماضية حرصت كل الحرص على أن تتطور تلك الهواية والعلاقة إلى الحضور والمتابعة وأيضا التسجيل في ملفات النادي.

وأضاف أن تشجيعه لبرشلونة لا ينطلق من تشجيع أعمى بل عشق لنوعية كرة القدم التي يقدمها هذا الفريق الرائع.

وقال "مع انطلاقة الدوري الإسباني برمجت مواعيدي، بحيث أحضر عددا من المباريات من بينها "الكلاسيكو" مع ريال مدريد بالذات المباراة التي تقام في "الكامب نو" ملعب نادي برشلونة.

وقال النجم حسين المنصور إنه يشجع ريال مدريد "ويشاركني ابني منصور حيث أصبحنا نمتلك عضوية في ذلك النادي العريق".

وأضاف "نتابع سنويا عددا من أهم المباريات التي يخوضها الريال سواء في مدريد أو على صعيد الدوري الأوروبي.

وأشار إلى أن شقيقه الأكبر النجم محمد المنصور من مشجعي نادي أتلتيكو مدريد "وكلنا يشجع بلا تعصب بل بمحبة وعشق للفريق وتاريخه ونجومه".

فيما قال النجم الكوميدي داوود حسين إنه يشجع مانشستر يونايتد، ورغم العثرات التي يمر بها في هذه المرحلة من تاريخه إلا أنه سيعود قريبا إلى منصات التتويج وهو من الأندية العريقة وقد حصرت على زيارة مقر النادي عدة مرات.



وتابع "التقط الكثير من الصور مع نجومه وأجياله.. كما أبرمج جدولي بحيث أشاهد عدداً من مباريات بالذات تلك الحاسمة منها.. وحتى الآن وجهي خير على الفريق فكل المباريات التي حضرتها له انتهت بفوزه.

أما الفنان عبدالله بهمن فيقول "أشجع برشلونة وهو أمر يعود إلى مرحلة مبكرة من شبابي وحتى قبل انتشار القنوات الرياضية التي تنقل وبشكل مباشر".

وأضاف "تابعت عدداً من مباريات "البرشا"، بالإضافة إلى هواياتي الرياضية المتعددة ومن بينها كمال الأجسام ورفع الأثقال وغيرها.