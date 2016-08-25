فيلم تلفزيوني عن حياة نجمة البوب بريتني سبيرز

يتناول فيلم تعرضه قريبا محطة "لايفتايم" التلفزيونية الأميركية حياة نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز من شهرتها الصاروخية في سن المراهقة إلى المشاكل الكثيرة التي واجهتها في فترة لاحقة.

ويعرض الفيلم وهو بعنوان "بريتني" ويستمر ساعتين العام المقبل وتؤدي الدور الرئيسي فيه الممثلة الاسترالية ناتاشا باسيت على ما افاد احد ممثلي محطة "لايفتايم".

وسبق لباسيت ان شاركت في اخر افلام الشقيقين كوهين "هيل سيزير!".

واوضحت "لايفتايم" ان فيلم "بريتني" يستعيد حياة المغنية البالغة 34 عاما من طفولتها في لويزيانا (جنوب) حيث برزت موهبتها في سن مبكرة.

وبعد شهرة سريعة في نهاية التسعينات، واجهت المغنية مشاكل كبيرة في حياتها الخاصة المضطربة جدا خصوصا بعد انفصالها عن المغني والممثل جاستن تمبرلايك، الا انها استعادت بعض الاستقرار الان وهي تقدم عرضا متواصلا منذ نهاية العام 2013 في لاس فيغاس وتستعد لاصدار البومها التاسع "غلوري" الجمعة.

وتغني الاحد في حفل توزيع جوائز "ام تي في فيديو ميوزيك اواردز".