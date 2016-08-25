مي حريري: هذا هو الرجل الذي أثّر في حياتي

تحضر الفنانة مي حريري لإطلاق أغنيتين منفردتين بعد أغنية "وعدني" التي أصدرتها منذ 6 أشهر.

الأغنية الجديدة الأولى المقرر إصدارها بعد أسبوع هي "ندمانة" كلمات بهاء الدين محمد والتوزيع لعادل عايش وألحان وليد السعدي، وهي باللهجة المصرية وستصورها مع المخرج سمير سرياني.

والأغنية الثانية التي ستطلقها من ألحان جان صليبا ستكون باللهجة البيضاء وهي "أنا مش متلن هني" وستصورها مع وليد ناصيف.

لا تندم على شيء في حياتها، لأنها تؤمن بالآية الكريمة: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا"، لكنها ربما تندم أحيانا على أغنية أطلقتها.

ولم تشارك مي بمهرجانات الصيف أبداً بل شاركت في إحياء العديد من الأعراس داخل وخارج لبنان وهي ستحيي حفلاً غنائياً في لبنان في عيد الأضحى المبارك.

وقالت إنها لا ترى نفسها هي فقط المظلومة فنياً اليوم بل تلاحظ أن معظم الفنانين وحتى النجوم منهم "ينازعون" بسبب سوء الأوضاع الأمنية في بعض البلدان العربية، خصوصاً سوريا، وهو ما أدى إلى ضرب السياحة وأثر سلباً على الحركة الفنية عموماً والتي تعاني حالياً.

وتستمع للعديد من الفنانين من بينهم زوجها السابق الموسيقار ملحم بركات، ووائل جسار، وراغب علامة، وعاصي الحلاني، ووائل كفوري وشيرين عبدالوهاب.

كانت حريري قد جددت أغنية للفنان ملحم بركات وهي "حبيبي إنت" وستجدد قريباً أغنية "سلم عليها يا هوا" وهي لبركات أيضا.

وأشارت مي إلى أن هناك العديد من الأغنيات التي حققت لها نجاحاً وانتشاراً واسعين من بينها "حسهر عيونو" فيديو كليب "بهواك"، "حبيبي بدو يجنني" ولو أن هذه الأخيرة لم تأخذ حقها بالشكل المطلوب كما قالت.

واعتبرت أن الفن "متعب جداً هذه الأيام" وأن "هناك دخلاء عليه للأسف".

وقالت إنه لم يحدث يوماً أن اتصل بها فنان أو فنانة ليهنئها على أغنية جديدة أطلقتها ورأت أن الفنان عموماً لا يستمع إلى أغنيات فنان آخر زميله بل يسمع فقط أغنياته.

وتربطها صداقة مع كل من الفنانين عاصي الحلاني، ووليد توفيق، ووائل جسار، ووائل كفوري ونوال الزغبي.

لا تعيش مي حريري حالياً أي قصة حب لكن الرجل الفعال والمؤثر في حياتها هو زوجها السابق الفنان ملحم بركات، وما زالت علاقتها به جيدة حتى اليوم ويسودها الاحترام كما ختمت حديثها لـ"العربية.نت".