بيونسيه تتصدر ترشيحات جوائز "إم تي في" للأغاني المصورة

تمتلئ ساحة ماديسون سكوير في #نيويورك بمجموعة من نجوم الغناء في العالم يوم الأحد المقبل في حفل جوائز شبكة "إم تي في" للأغاني المصورة.

وتتصدر بيونسيه القائمة بـ 11 ترشيحا، تليها أديل بـ 7 وأيضا ريانا تقديرا لتعاونها مع كالفن هاريس في أغنية "ذيس إيز ذا ثينج يو كيم فور"، وأغنية "وورك" مع مغني الراب الكندي دريك.

وأكثر اللحظات ترقبا في حفل الأحد هو حصول ريانا على جائزة إنجازات العمر في الأغاني المصورة التي تحمل اسم مايكل جاكسون.

ويشارك في الحفل بريتني سبيرز وأريانا جراند ونيكي ميناج.

وسينضم البطل الأولمبي مايكل فيلبس وفريق الجمباز النسائي الفائز بذهبية أولمبياد ريو لفريق مقدمي الحفل.

وسيذاع الحفل على الهواء بشبكة "إم تي في" يوم الأحد الموافق 28 من أغسطس.