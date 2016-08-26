دواين جونسون الأعلى أجرا في العالم.. وجاكي شان ثانياً

تصدر دواين "ذي روك" جونسون تصنيف مجلة "فوربس" للممثلين الذين يتقاضون أعلى الأجور في العالم، محققا 64.5 مليون دولار ومنتزعا المرتبة الأولى من روبرت داوني جونيور الذي احتلها لثلاث سنوات متتالية.

وقد ضاعف المصارع السابق البالغ 44 عاما عائداته مقارنة بالعام الماضي بفضل دوره في فيلم الحركة الكوميدي "سنترال إنتليجنس"، فضلا عن الجزء الثامن من "فاست اند فوريوس" وفيلم "باي ووتش" المقبل.

وكان جونسون في المرتبة الحادية عشرة العام الماضي مع 31 مليون دولار.

ويشمل التصنيف الفترة من حزيران/يونيو 2015 إلى حزيران/يونيو 2016.

وحل جاكي شان في المرتبة الثانية مع 61 مليون دولار، تلاه مات دايمن (55 مليونا) وتوم كروز (53 مليونا) وجوني ديب (48 مليونا).

وكانت جنيفر لورنس احتلت قبل أيام المرتبة الأولى في تصنيف الممثلات مع 46 مليون دولار أي أقل بحوالي 20 مليون دولار عن نظيرها بين الممثلين.

ومن شأن هذا الفارق أن يغذي النقاش المتواصل في هوليوود حول عدم المساواة بين الجنسين في أوساط هوليوود.

وحقق الممثلون العشرة الذين يتقاضون أعلى الأجور في العالم ما مجموعه 456.5 مليون دولار، على ما ذكرت مجلة "فوربس"، في مقابل 205 ملايين لأفضل عشر ممثلات.

وقد حل في المرتبة السادسة بن افليك (43 مليونا) وتلاه فين ديزل (35 مليونا) وشاه روخ خان (33 مليونا). وحل روبرت داوني جونيور في المرتبة التاسعة (33 مليونا) واكشاي كومار في العاشرة (31.5 مليون).