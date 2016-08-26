هذه حكايات نجوم الخليج مع "السيلفي"

اعتبر عدد من نجوم الفن في دول مجلس التعاون الخليجي أن التقاطهم لصور "السيلفي" بات جزءا من ممارساتهم اليومية بالذات على صعيد تغطية نشاطاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت النجمة الكويتية إلهام الفضالة أنها تحرص أن تغذي حسابها على "إنستغرام" و"فيسبوك" بأحدث صورها.

وقالت الفضالة إن "السيلفي" بات اليوم حاضرا في النسبة الأكبر من الصور التي تنشرها على حساباتها المتعددة.

وتابعت "قد لمست هذا الأمر خلال إجازتي السنوية الأخيرة، حيث نشرت عدة صور لي "سيلفي" مع أفراد أسرتي، وحصدت تلك الصور نسبة إعجاب جمهوري، وهو جانب يطور علاقتي مع الجمهور، وأيضا أجهزة الإعلام التي ترصد أخباري.

من جانبها، قالت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي إن لديها متابعين كثرا على مواقع التواصل، "وأمام ذلك الإقبال المتزايد لابد من كمية من الأخبار والصور. وأنا نشطة في مجال الصور، حيث "السيلفي" الذي يرصد جملة من المناسبات والأنشطة وأيضا يعمل على تقليص المسافات مع الجمهور ويضعهم عن قرب من جديدي الفني على وجة الخصوص، بل إنني أستطيع التأكيد أن عددا من الزملاء الإعلاميين باتوا يتابعون أنشطتي عبر حسابابي على إنستغرام وغيره".

الفنانة هدى حسين تقول "رغم أنني مقلة بالتصريحات واللقاءات، فإنني حريصة كل الحرص على التواجد قريبا من جمهوري الحبيب، ليس في الكويت وحدها بل في أنحاء العالم العربي، وقد وجدت في مواقع التواصل ذلك الهدف، وطبعا عبر الصور والمعلومات".

من جانبها، قالت الفنانة فاطمة الصفي إن "السيلفي" وفر علي كثيرا من الوقت لإيصال صوري وأخباري إلى الجمهور والمتابعين. وأعترف بأنني أخصص مساحة كبيرة من وقتي لتغذية حساباتي بالصور، وهي صور خاصة وتوثق لحظات هامة في الأحداث اليومية التي أعيشها. ومن أبرز صور "السيلفي" التي التقطها كانت تلك التي جمعت النجم القدير عبدالحسين عبدالرضا أثناء زيارة لموقع تصوير مسلسل "أمنا رويحة الجنة" بطولة النجمة القديرة سعاد عبدالله.

ويقول الفنان محمد الحملي "نظرا لارتباطي بالعديد من الأعمال الفنية كممثل ومخرج ومنتج فإنني حريص كل الحرص على التقاط صور "السيلفي" مع النجوم والفنانين الذين أعمل معهم.

وأشار إلى أن صور "السيلفي" التي يلتقطها يظهر ورأسه مقطوع ومع ذلك يحبها الجمهور، حسب تعبيره.