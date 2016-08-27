ريم أرحمة: حضور أكبر لقضايا المرأة في دراما الخليج

طالبت النجمة البحرينية ريم أرحمة بحضور أكبر لقضايا المرأة في الدراما التلفزيونية الخليجية، مشيرة إلى وجود عمليات إنتاج لدراما عالية المستوى، في ظل وجود أخرى لا تزال تتحرك فى الهامش السلبي والصور والشخصيات المكررة والنمطية.

وقالت تصريحات خاصة: يخطئ من يعتقد أن حضور هذا الكم من الوجوه النسائية في الدراما الخليجية يمثل إنصافا لقضايا المرأة، ولكن الحقيقية أن النسبة الأكبر من تلك الأعمال تعتمد على الوجوه الجميلة لجذب المشاهد، أما المضامين فهي بعيدة عن الطموح، ومن هنا تأتي الدعوة من أجل سقف أعلى من الأطروحات والمضامين بالذات فيما يخص قضايا المرأة والمجتمع بشكل عام.

وأشارت أرحمة إلى أنها أنجزت خلال الموسم الدرامي الماضي مجموعة أعمال، أبرزها مسلسل "ساق البامبو"، من تأليف سعود السنعوسي، وإخراج محمد القفاص، وبطولة النجمة القديرة سعاد عبدالله.

وعن هذا العمل قالت أرحمة: مسلسل "ساق البامبو" اقتحم مناطق جديدة على صعيد القضايا المطروحة في الدراما الخليجية والكويتية على حد سواء، وهو يؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ الدراما في المنطقة، نتوقع أن نرى آثارها في التجارب القريبة المقبلة".

وحول جديدها، تابعت: شرعنا بالتحضير لإعادة عروض المسرحية الاستعراضية "بيت الحلاو" التي تجمعني بالنجمة الرائعة شجون، وهي من تأليف جاسم الجلاهمة، وإخراج وبطولة عبدالمحسن العمر، ويشارك بها حشد من النجوم. وحققت المسرحية الكثير من الإقبال عند عرضها للمرة الأولى في عيد الفطر الماضي، ولهذا تأتي الرغبة بإعادتها مجددا".