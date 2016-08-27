بعد أم كلثوم.. شيرين تغني في هياكل بعلبك

أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلاً غنائياً أمس ضمن مهرجانات بعلبك للعام 2016.

وأعربت شيرين عن سعادتها وفخرها الكبيرين بالغناء على هذا المسرح الكبير، خصوصا أنها الفنانة المصرية الثانية التي تغني في هياكل بعلبك بعد الفنانة الراحلة أم كلثوم.

وأضافت أنها تشعر بإحساس الانتصار بأن تصل وهي في هذه السن إلى هذا المسرح الذي تبدو واضحة فيه كل الهيبة والقوة، وتمنّت أن تكون دائماً سفيرة لبلدها مصر في كل الدول العربية.

واعترفت شيرين بأنها كانت في لحظة ضعف حين قررت منذ أشهر الاعتزال، لكن هذا أثبت لها أيضاً حب وإخلاص الجمهور ولفنها، وقد أفرحتها كثيراً ردود أفعالهم المطالبة لها بالعودة عن الاعتزال، وهذا ما حصل.

وكشفت من جهة ثانية عن تحضيرات لسيناريو فيلم لها تحضر له حالياً ولو أنها تفضل الغناء على التمثيل، حسب ما قالت.

وغنت شيرين من أرشيفها القديم والجديد، وافتتحت الحفل بأغنيتها الشهيرة "آه يا ليل"، كما غنت "حبيتو بيني وبين نفسي" وغيرها من الأغنيات، وكان لافتاً أن تؤدي أغنية وطنية للسيدة فيروز وهي "بحبك يا لبنان" كتعبير عن حبها للبنان وشعبه كما قالت، وأغنية "ساعات ساعات" للشحرورة صباح، وأغنية "عودت عيني على رؤياك" للسيدة أم كلثوم وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي أتى من عدة مناطق لبنانية لحضور الحفل الذي استمر لأكثر من ساعتين.