طلال سلامة: انتهيت من "الرسام" وأحضر لـ"خذني منهم"

قال المطرب السعودي، طلال سلامة، إنه انتهى منذ أيام من تسجيل أحدث أعماله الغنائية "الرسام"، كلمات إبراهيم جمعة، وألحان الموسيقار الدكتور عبدالرب إدريس، مشيرا إلى أنه شرع في التحضير لعمل غنائي جديد بعنوان "خذني منهم".

وأكد في مقابلة مع تلفزيون الكويت، أنه قطع شوطا واسعا في التحضير لألبومه الجديد الذي سيتعاون خلاله مع عدد بارز من صناع الأغنية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وعن اختياراته الغنائية قال سلامة "أعترف بأنني شديد الحساسية في اختياراتي الغنائية، وهو ما يجعلني مقلا، وأفضل أن يقال عني مقل من أن أقدم شيئا لا يليق بي أو بالأغنية السعودية التي أتشرف بالانتماء إليها.

وأضاف "نشأت مع جيل الكبار، ما حملني مسؤوليات كبرى، وطور بداخلي الانتماء الحقيقي لهذه المهنة المقرونة بالإبداع.

وعن سبب غيابه عن الحفلات الغنائية قال الفنان طلال سلامة "مازلت بعد كل هذا المشوار الفني الطويل أشعر بالرهبة الكبيرة في مواجهة الجمهور، خاصة في اللحظات الأولى، بعدها أتأقلم وأتفاعل مع الجمهور".

وأشار طلال سلامة إلى أنه بصدد الإعداد لدويتو جديد مع المطربة يارا.