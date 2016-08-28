جوليا بطرس لزوجها الوزير بو صعب: "وينك يا الياس"

اكتظت واجهة بيروت البحرية أمس بحشود غفيرة جاءت باﻵلاف من عدة مناطق لبنانية وبعض الدول العربية لحضور حفل الفنانة جوليا بطرس.

وحضر الحفل عدد من الوجوه الرسمية على رأسها زوجها الوزير الياس بو صعب، وستريدا جعجع، وسليمان فرنجية وزوجته ريما، وممثلو عدد من الوسائل الإعلامية اللبنانية.

بدأت جوليا بالسؤال "وينك يا الياس"؟، "بدي قلك حياتي شكراً لأنك دايما بتحقق لي أحلامي"، وكانت تعني زوجها الوزير الياس بو صعب.

كما غنت جوليا من ألبومها القديم والجديد، نذكر من القديم "أنا بتنفس حرية"، "يا قصص"، "لا بأحلامك"، ومن ألبومها الجديد "أنا مين" وقدمت منه عدة أغنيات من بينها "جوز بنتو"، "دبلو عيونو"، و"إبقى حدك"، الذي طرح أول من أمس في الأسواق.

وتحدثت جوليا عن أحزان بلدها لبنان وجرح سوريا ونزيف العراق، وغنت للوطن والقضية، والثورة، والغضب، والعشق، وغنى معها الجمهور لساعات ورفع قبضته عالياً وصفق طويلاً وأعادها إلى المسرح مرتين على وقع الهتاف "جوليا.. جوليا".

إلى ذلك، رافق جوليا أكثر من 120 عازفا بقيادة هارون فازليبان، وحضر الحفل أكثر من 8000 شخص أتوا من عدة مناطق لبنانية وعدد من الدول العربية.