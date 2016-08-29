محمد المنصور.. في فيلم عن مشكلة الماء بأربعينيات الكويت

أكد النجم الكويتي القدير، محمد المنصور، أنه متفرغ حاليا للتحضير لعمله السينمائي الجديد "الماي" مع المخرج عبدالله بوشهري، وفي الوقت ذاته يترقب بفارغ الصبر عرض عمله الدرامي التلفزيوني الجديد "قلوب لا تتوب"، والذي تمت برمجته للعرض اعتبارا من دورة تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأوضح المنصور، في تصريح خاص، أنه يجسد في مسلسل "قلوب لا تتوب" دور الأخ الأكبر الذي يجد نفسه أمام تحديات كبرى تواجه أفراد أسرته وعليه أن يتحمل كافة التحديات وقيادة تلك الأسرة إلى بر الأمان. وبحسب المنصور: "العمل الجديد يشهد مباراة في التمثيل بين النجوم الشباب".

وأشار المنصور إلى أن المسلسل الجديد من قصة محمد النشمي، وإخراج مناف عبدال، وإنتاج النظائر، ويضم كوكبة من نجوم الوسط الفني، من بينهم عبير أحمد وباسمة حمادة وملاك ومحمود بوشهري ومشاري البلام وميس حمدان وفهد البناي ورونق.

وعلى صعيد آخر، أعلن محمد المنصور أنه يحضر لتصوير عمل سينمائي جديد بعنوان "الماي"، قصة وسيناريو وحوار السيناريست عبدالرحمن الصالح، بينما يتولى إخراجه المخرج عبدالله بوشهري. ويتناول العمل مرحلة هامة من تاريخ الكويت في منتصف الأربعينيات من القرن الماضي، حيث شحة المياه والعمل على جلب المياه بواسطة السفن من "شط العرب".

وعن هذا العمل قال: "تأتي أهميته من الصراع الذي يعيشه العالم حاليا حول البحث عن المياه. وسيناريو العمل كان قد فاز بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان دبي السينمائي، وتتم التحضيرات لتأمين الجوانب الإنتاجية للفيلم الجديد".

يذكر أن النجم محمد المنصور كان قد شارك في بطولة أول عمل سينمائي روائي كويتي طويل بعنوان "بس يابحر" مع المخرج القدير خالد الصديق، وشارك في بطولة العمل الفنانون سعد الفرج وحياة الفهد وعلي المفيدي وعبدالله خريبط وحمد ناصر. والفيلم عن سيناريو عبدالرحمن الصالح.