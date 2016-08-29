هدى حسين: "حياة ثانية " في دبي

أبدت النجمة هدى حسين إعجابها الشديد بقصة وسيناريو مسلسل "إقبال إذا أقبلت" الذي تقرأه هذه الأيام، ووصفته بأنه نص ثري بمضامين وأفكار لم تطرح من قبل.

وقالت الفنانة هدى حسين بتصريح خاص لـ"العربية.نت": "في الوقت الذي أواصل به قراءة سيناريو مسلسل "إقبال إذا أقبلت"، من تأليف الكاتب الشاب حمد الرومي، أرى في النص فكرة وموضوع عامر بالتجديد، كما أستعد لتقديم عروض مسرحية الأطفال "عائلة أدم"، والتي كنا قد قدمناها خلال عطلة عيد الفطر الماضي".

كما أكدت أنها بصدد عمل درامي جديد بعنوان "حياة ثانية"، وقالت: "كان من المقرر أن أصور مسلسل "حياة ثانية" قبيل شهر رمضان الماضي، إلا أن ارتباطي بمسلسل "جود" حتّم علي تأجيل مسلسل "حياة ثانية" إلى الموسم الجديد، وهو ما نسميه بين رمضانين. بمعنى أن العمل سيعرض بين المواسم الرمضانية، حيث يتوقع أن نسافر إلى دبي في منتصف أكتوبر/المقبل لتصويره، وهو من إخراج الفنان البحريني محمد القفاص، وتأليف علاء حمزة، وإنتاج صباح بكتشرز. ويشارك في البطولة النجم السعودي حسن عسيري، وعدد آخر من نجوم دول مجلس التعاون الخليجي.