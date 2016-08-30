فيلم سعودي مرشح لأوسكار 2017

تشهد الساحة السينمائية العالمية تواجداً سعودياً مميزاً بعدة أعمال مشاركة في مهرجانات عالمية من أبرزها فيلم المخرج السعودي محمود الصباغ بركة يقابل بركة.

الفيلم الذي يصنف من أفلام الكوميديا الرومانسية، والذي صور في جدة، يسرد قصة شاب بسيط يحب فتاة من الطبقة المخملية ويحارب من أجل إنجاح العلاقة، التي من المحتم أن تقابل بالرفض من قبل أهل الفتاة.

الجدير بالذكر أن الفيلم أثار ردود فعل إيجابية في مهرجان برلين هذا العام ومرشح لدخول سباق الأوسكار للأفلام الناطقة بلغة أجنبية عام 2017.

الفيلم من بطولة النجوم الشباب هشام فقيه وفاطمة البنوي وتدور أحداثه عن قصة حب تنشأ بين بطلي العمل، وتأمل في تخطي عقبة الفروقات الطبقية في المجتمع السعودي في إطار كوميدي خفيف، قدمه مخرج ومنتج العمل "الصباغ" بحرفية عالية ما أثار ردود فعل إيجابية لدى النقاد، الذين اعتبروه نقلة نوعية للسينما السعودية.

وسيبدأ عرض الفيلم في دور السينما الإماراتية في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر خلال عطلة عيد الأضحي المبارك.