مشاهير يعشقون التقاط الصور مع نجومهم المفضلين

يحرص عدد كبير من الفنانين على التقاط الصور مع نجومهم المفضلين. حتى رغم الشهرة الواسعة التي يتمتعون بها. فهم يشعرون كما الآخرين بالرغبة بالتقاط الصور والعمل على نشرها على حساباتهم ومواقعهم الخاصة.

وعن هذا الموضوع تقربت "العربية.نت" من بعض الفنانين لاستطلاع رأيهم ومنهم الفنانة العمانية بثينة الرئيسي التي قالت: "منذ مرحلة مبكرة من مشواري الإعلامي والفني لاحقا. بل حتى أثناء دراستي في المعهد العالي للفنون المسرحية في دولة الكويت. حرصت كل الحرص على التقاط الصور مع النجوم الذين أتعاون معهم أو ألتقيهم في ردهات التلفزيون أو المناسبات. وعلى حسابي على "الانستغرام" وأيضا "الفيسبوك" كم كبير من الصور ".

بدورها قالت الفنانة البحرينية شيلاء سبت: "لماذا لا يحق للفنان أن يلتقط الصور مع النجوم أو الشخصيات التي يحبها. من هذا المنطلق حرصت على أن أعبر عن إعجابي بالنجوم الذين أحبهم والعمل على طلب التقاط الصور معهم. ومن بينهم القيصر الفنان كاظم الساهر الذي التقيته في الرحلة البحرية التي نظمتها "أم بي سي" في البحر الأبيض المتوسط. وقد وجدتها فرصة حقيقية لالتقاط الصور مع عدد من النجوم وفي مقدمتهم طبعا الساهر " .

وقال المطرب والفنان الكويتي بشار الشطي: "أنا شبه مقل في التقاط الصور رغم أنني ألتقي وبشكل شبه يومي بالعديد من النجوم في مختلف قطاعات الحرف الفنية من كتاب وملحنين ومطربين وممثلين ومخرجين وغيرهم. وفي كل مرة يأخذني الشغل عن التقاط الصور. ولهذا قررت أن أحرص على التقاط الصور مع النجوم الذين أعتز بهم . "

وحينما أبلغنا الفنانة هدى حسين عن تصريح الفنانة بثينة الرئيسي وإعجابها بها قالت: "أثمن حب وتقدير الفنانة الأخت بثينة الرئيسي وأبادلها ذات التقدير". وأشارت أنها من الفنانات اللواتي يحرصن على التقاط الصور مع النجوم الذين تعتز بهم. ومن بينهم النجمة الإماراتية العزيزة أحلام.

أما الفنان الكويتي أحمد ايراج فأفصح قائلا: "على مدى السنوات الماضية وفي عدد من المهرجانات والملتقيات تشرفت باللقاء مع عدد هام من النجوم. وأنا شديد الحرص على التقاط الصور مع الكثيرين كل في مجاله وموقعه الفني. ومن الصور التي أعتز بها تلك الصورة التي تجمعني بالنجمة العربية ليلى علوي لما تمثله من قيمة ومكانة فنية مرموقة في عالم السينما العربية على وجه الخصوص .

بينما قال الفنان الشاب فهد باسم: "يؤمن لنا مهرجان دبي السينمائي فرصا حقيقية للقاء مجموعة بارزة من نجوم السينما العالمية. ولهذا فأنا شديد الحرص على المشاركة حتى إنني بت أحرص أن أتفرغ خلال أيام المهرجان للمهرجان ومتابعة جديده السينمائي والتقاط الصور مع النجوم وصناع السينما من كل مكان ومن الصور التي حرصت على التقاطها تلك الصورة التي جمعتني مع النجم الهندي الأسطورة شاروخان .