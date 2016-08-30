"تمبكتو" الموريتاني ضمن قائمة أفضل 100 فيلم

اختير الفيلم الموريتاني "تمبكتو" الذي يتحدث عن قصة مدينة تمبكتو التاريخية بعد سيطرة المتطرفين عليها، ضمن قائمة أحسن الأفلام السينمائية خلال القرن 21، واحتل الفيلم الذي أخرجه الموريتاني عبد الرحمن سيساكو المرتبة 36، ضمن قائمة أحسن 100 فيلم خلال القرن الـ 21، وهو الفيلم العربي الوحيد في قائمة استفتاء أجرته شبكة بي بي سي البريطانية، شارك فيه 177 ناقدا سينمائيا من 36 بلدا حول العالم.

وتمكن فيلم تمبكتو من المنافسة في القائمة النهائية للحصول على الأوسكار سنة 2015، وحصد في السنة ذاتها معظم جوائز سيزار التي تمنحها أكاديمية الفنون وتقنيات السينما الفرنسية، حيث حصل على 7 جوائز دولية، منها جائزتا أفضل فيلم وأفضل مخرج، خلال الدورة الـ 40 لجائزة "سيزار" السينمائية.

ويروي الفيلم قصة اجتياح المسلحين لمدينة "تمبكتو" التاريخية في مالي لفرض قوانينهم الصارمة عليها، ويصور جوانب من البطش والإهانات التي كانت تمارسها تلك الجماعات على السكان إبان سيطرتها على المنطقة.