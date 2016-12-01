هل فات إلهام شاهين قطار الزواج؟ هذا ردها

لم تعد الحياة الشخصية وقصص الحب والزواج جزءا هاما في حياة الفنانة إلهام شاهين في الوقت الحالي، اعترافا منها بتقدمها في السن، ما يجعلها لا تفكر في مثل هذه الأمور.

وفي لقاء تلفزيوني حلت فيه إلهام شاهين مع الإعلامي المصري عمرو أديب، أجابت عن سؤال حول التوقيت الذي ستهتم فيه بحياتها الشخصية قائلة "لسه هدور على الحياة الشخصية.. كبرت بقا على الكلام ده"، مشيرة إلى كونها في الوقت الحالي تستمتع بالفن والأصدقاء.

واعتبرت بطلة فيلم "يوم للستات" أن الحياة اختيارات، وإما أن تبحث عن الحياة الشخصية لتصبح زوجة ناجحة وأماً مميزة تستطيع تربية أطفالها، أو تختار الفن والسينما والنجاح والمهرجانات، وهي الحياة التي تفضلها لذلك كانت هي اختيارها، مشيرة إلى كونها لا تفتقد الأمور الخاصة بالحياة الزوجية.

أما ما يخص حقيقة وجود عروض للزواج منها، أكدت إلهام شاهين أنه لا توجد أي عروض تقدم لها في الوقت الحالي، وأنها لا يمكن أن تكذب من أجل القول إن هناك عروضا تقدم لها للزواج، وهو ما دفع مقدم البرنامج للتعليق قائلا "هي الرجالة جرالها إيه؟".

الفنانات لا يجدن حبا حقيقيا

ولم تتوقف إلهام شاهين عند هذا الحد، بل أكدت أنه لا يوجد شخص يحب فنانة حبا حقيقيا، بل الأمر بمثابة انبهار لحظي أن هذه الفنانة التي يحبها الجمهور أصبحت له وحده، مشيرة إلى كونها لم تجد في التجارب المحيطة بها فنانة تلقى حبا حقيقيا من زوجها، حتى وإن كذبن وصرحن بحصولهن على الحب في الحياة الزوجية.

واستثنت إلهام شاهين من هذه القاعدة الحالة الخاصة بزواج الزملاء، خاصة أن الثنائي يعمل في نفس المجال، بينما تلقى الفنانة التي تتزوج من خارج الوسط الفني إعجابا وانبهارا فقط ولا تجد حبا حقيقيا، خاصة أن الزوج يرى أن زوجته الفنانة مستقلة بحياتها وتستطيع الاعتماد على نفسها وحل كافة مشاكلها دون الحاجة إليه.