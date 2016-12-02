المحجبات غير مرحب بهن في حفل عمرو دياب!

صدمة كبيرة تلقاها جمهور عمرو دياب في مصر بخصوص حفله المقرر إقامته نهاية ديسمبر في أحد الفنادق الخاصة بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

فالحفل المقرر إقامته في 25 ديسمبر الجاري، أعلن عنه دياب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر نشر ملصق الحفلة.

إلا أن الشركة المنظمة للحفل وضعت عدداً من الشروط التي استهجنها محبو النجم، لا بل صدمت شريحة كبيرة من جمهوره لا سيما النساء، وتحديداً المحجبات منهن. فالشركة منعت دخول أي امرأة ترتدي حجاباً أو منديلاً أو حتى قبعة! ما خلق حالة من الغضب بين معجبي "الهضبة".

اتصلنا بالشركة "متنكرين"

وللتأكد من صحة تلك الشروط الغريبة، لا سيما وأن في مصر عددا لا يستهان به من المحجبات وهن من جمهور دياب، اتصلت "العربية.نت" بالأرقام المخصصة للحجز بصفة أحد الذين يودون حضور الحفل.

فكانت البداية مع أسعار التذاكر المتاحة في الوقت الحالي، والتي تتراوح أسعارها بين 1300 جنيه مصري للفرد (73 دولارا أميركيا)، 2000 جنيه للفرد (111 دولارا)، وأكدت الشركة أن هناك شروطا تتعلق بالحد الأدنى والأقصى للطاولة.

أما في ما يخص اللباس، فقد أكدت الشركة المنظمة أن الملابس الرسمية ضرورية، كما أنه لا يسمح بحضور من هم أقل من 21 عاماً لا سيما وأن هناك مشروبات كحولية ستقدم، فيما كان الشرط الأخير والصادم تشديد الشركة على أنه لن يسمح بحضور المحجبات وكل من يضع غطاء على رأسه سواء أكان وشاحاً أو قبعة أو حجاباً.

ويبدو أن الشروط الخاصة بحضور الحفل لم تكن على هوى جمهور دياب، وذلك بعدما تلقى عددا من التعليقات الغاضبة عبر صفحته الرسمية، وأبدى البعض اندهاشه من موافقة صاحب "حبيبي يا نور العين" على تلك الشروط، فيما اعتبرها البعض عنصرية!

يذكر أن هذا الحفل لن يكون الوحيد لعمرو دياب فيما يخص احتفالات الكريسماس، وسيقيم حفل رأس السنة في دبي.