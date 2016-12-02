بالصور.. توزيع جوائز "المرأة العربية" في لندن

أقيم، مساء الخميس، في العاصمة البريطانية لندن، حفل توزيع جوائز المرأة العربية السنوية في دورتها الثانية تكريما لنجاحات المرأة العربية وتميزها في شتى المجالات، بدعم عمدة لندن ممثلة بمؤسسة "لندن والشركاء"، وبالتعاون مع مؤسسة الأعمال العربية البريطانية، وجامعة ريجنتس لندن.

ومن بعض الفائزات بالجائزة هذا العام الأميرة أميرة الطويل من السعودية لدورها القيادي في دعم المشاريع الاجتماعية، كما كرمت سلوى الإدريسي من المملكة المغربية لدورها في مجال الأعمال وكذلك سوسن الشاعر الكاتبة البحرينية تكريما لإنجازاتها في التوعية الثقافية بالعالم العربي. كما كرمت نساء من بلدان عربية أخرى.

وقال عمر بدور الرئيس التنفيذي لجائزة المرأة العربية السنوية لـ"العربية.نت" إن "جوائز المرأة العربية السنوية لعام 2016 تهدف لإبراز الدور المميز لسيدات عربيات يكنّ قدوة ومثالا للجيل الصاعد".