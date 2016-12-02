سيلينا غوميز تطيح بتايلور سويفت من عرش "انستغرام"

تصدرت المغنية الاميركية سيلينا غوميز قائمة الشخصيات الاكثر متابعة عبر خدمة "انستغرام" للعام الحالي بـ 103 ملايين متابع حتى اليوم مطيحة بالمغنية تايلور سويفت حاملة اللقب للسنة الماضية، على ما أعلنت الشبكة الاميركية.

واحتلت اخبار المغنية الشابة البالغة 24 عاما صدارة عناوين الاخبار مرات عدة هذه السنة خصوصا اثر الغاء جولتها الفنية بسبب اكتئابها نتيجة اصابتها بمرض الذئبة المناعي المزمن الذي ارغمها على الخضوع لجلسات علاج كيمياوي.

كذلك اشعلت غوميز "انستغرام" بخلافها مع حبيبها السابق المغني الكندي جاستن بيبر الذي ارغم على ترك شبكة التواصل الاجتماعي اثر سيل من الرسائل التي هاجمته.

واستحوذت غوميز على 8 من الصور العشر التي حازت على العدد الاكبر من علامات الاعجاب على "انستغرام" هذه السنة، وعلى 7 من التسجيلات المصورة العشرة الاكثر مشاهدة عبر الخدمة.

وأطاحت غوميز بالمغنية الاميركية سويفت التي تصدرت قائمة اكثر الشخصيات متابعة عبر "انستغرام" سنة 2015 وبات عدد متابعيها حاليا 93.6 مليونا على خدمة "انستغرام" المملوكة لـ"فيسبوك".