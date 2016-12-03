بعد بلبلة "الحجاب".. هذا ما قرره عمرو دياب!

حالة من الغضب الشديد سيطرت على جمهور عمرو دياب في مصر، بعد الإعلان من قبل الشركة المنظمة لحفلة 25 ديسمبر منع حضور المحجبات.

وتساءل محبو "الهضبة" عن موقف مطربهم المفضل، وكيف له أن يوافق على مثل تلك الشروط التي اعتبرها البعض عنصرية.

وجاءت الإجابة سريعاً من قبل عمرو دياب، على لسان هدى الناظر، مديرة أعماله التي أكدت في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن هذه الأزمة ستحل بلا شك، مشيرة إلى أن الحجز سيكون متاحاً أمام المحجبات خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضحت الناظر أن جمهور دياب لا يصنف، وهو أمر لا يمكن قبوله، مؤكدة أن هذا الأمر تابع لقوانين الفندق، ولكن هذا ليس شرطا يوضع في حفل لعمرو دياب.

وفي حال أعلنت الشركة المنظمة للحفل أن التذاكر بيعت بأكملها بناء على الشروط التي أعلن عنها في البداية، أكدت هدى الناظر أنه سيتم توفير أماكن أخرى لجمهور عمرو دياب من أجل تواجد المحجبات الراغبات في حضور الحفل.

إلى ذلك، كشفت مديرة أعمال دياب أنها لو كانت المعنية والمسؤولة الأولى عن تنظيم حفلاته، فلا يمكن أن تقبل بالتأكيد بوضع مثل تلك الشروط من الفنادق، ولكنها لا تتدخل في القوانين الخاصة بوزارة السياحة.

كما أكدت أن عمرو دياب غضب عندما علم بالأمر، لأنه يرفض رفضاً قاطعاً تصنيف جمهوره، خاصة أن لديه محجبات في عائلته، فهل في هذه الحالة سيمنعهن من حضور حفله؟

وختمت تصريحاتها مؤكدة أنها لن تقبل التمسك بهذا الشرط، وأن هذه الأزمة ستحل، وسيتم طرح التذاكر أمام الجميع، قائلة "مش هيبقى في حفله لو متحلتش".