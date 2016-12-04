القاهرة تستضيف ملتقى الشعر العربي بمشاركة 13 دولة

على مدار أربعة أيام التقى كتاب وشعراء من ثلاث عشرة دولة عربية في ملتقى القاهرة الدولي للشعر العربى بهدف إلقاء الضوء على ما هو جديد في عالم الشعر، ومناقشة أهم القضايا الخاصة به في عصرنا الحديث، وذلك تحت عنوان "ضرورة الشعر"، ذلك الفن الذي أصبح يصارع في عصرنا الحديث ليحتفظ بمكانته وسط وسائل الفنون والثقافة الحديثة.

وتخللت الملتقى أمسيات شعرية ألقى فيها شعراءُ مصريون وعرب قصائد مثلت مختلف أنواع الشعر ومنها الشعر العمودي والنثر.

كما شمل الملتقى جلسات ناقش خلالها المشاركون أبحاثاً علمية حول أهم القضايا والتحديات التي تواجه الشعر العربي في يومنا هذا، ومنها الهوية الشعرية وامتحان التاريخ، وحركةُ الشعر العربي الجديد ونماذج الحداثة.

وقد واجهت هذه الدورة أزمات عدة، آخرها كان اعتذار عدد من الشعراء المصريين والعرب في اللحظات الأخيرة.

الشعر العربي، هو أول الفنون الأدبية التي عرفتها الأمة العربية، وفي وقت ما كان وسيلة الترفيه الرئيسية في المحافل العامة. ولكنه الآن، مع التطور الهائل في الموسيقى وفنون السينما وغيرها، تراجع دوره إلى حد كبير، وظهرت أجيال جديدة تحاول أن تضيف بعض الحداثة عليه في الكلمة والمضمون.