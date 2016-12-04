عمرو واكد يشارك جيرارد باتلر فيلمه الجديد

بات الفنان المصري، عمرو واكد، في انتظار عرض أحدث أعماله "جيوستورم" الذي انتهى من تصويره مؤخراً، إلى جوار خطواته المحلية في مصر.

وأعلن واكد، المتواجد خارج بلاده في الوقت الحالي، أنه انتهى من تصوير الفيلم الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم جيرارد باتلر، وآندي غارسيا، وإد هاريس، وكاثرين وينيك.

كما أوضح أن دوره في الفيلم يتمثل في كونه مسؤولاً عن الأمن على محطة الفضاء، خاصة وأن الفيلم يدور في إطار الخيال العلمي حول كارثة جوية تهدد بقاء الأرض.

وكان من المقرر أن يطرح العمل بدور العرض في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب ما تحدثت عنه أخبار سابقة وقت البدء في تصويره، إلا أن واكد أكد أنه انتهى لتوه من التصوير بعدما استغرق الفيلم وقتاً طويلاً، على أن يعرض في العام المقبل.

كذلك تحدث واكد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن كواليس التصوير، لافتاً إلى أنه بدأ منذ فترة تصوير دوره في مسلسل "ريفييرا" في مدينة نيس بفرنسا، الناطق باللغتين الإنجليزية والفرنسية، من تأليف نيل جوردن الحاصل على جائزة الأوسكار، وتلعب بطولته جوليا ستايلز، حيث يقدم دور محقق فرنسي يحاول إدانة زعيم عصابة في جريمة قتل لرجال مهمين.

وكشف الفنان عن كونه اضطر إلى السفر في رحلة من مدينة نيس إلى الولايات المتحدة الأميركية استغرقت 21 ساعة من أجل تصوير مشهد واحد في أميركا ومن ثم العودة إلى نيس مرة أخرى لاستكمال التصوير، كما أن دوره استلزم تصوير مشهد نزول البحر بفرنسا وهو يرتدي ملابسه بأكملها في السادسة والنصف صباحاً، حيث كانت درجة الحرارة تشير إلى 5 درجات مئوية.

وينتظر عمرو واكد عرض أحدث أفلامه "القرد بيتكلم" الشهر المقبل في مصر، وهو الفيلم الذي يتقاسم بطولته مع أحمد الفيشاوي، ويقدم فيه دور ساحر يحاول مع شقيقه القيام بخدعة من أجل إخراج والدهما من السجن.