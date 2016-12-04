فريق Monsta X.. النجم الصاعد في الفن الكوري الـKpop

الفن الكوري وشهرة فن الـKpop في الوطن العربي يتجدد في لقاء خاص أجرته قناة "العربية" مع فرقة الهيب هوب الكورية Monsta X الصاعدة.

الفرقة انطلقت العام الماضي (2015) وتتكون من سبعة أعضاء تميزوا بأدائهم القوي، حيث تم اختيار وتشكيل أعضاء الفرقة في البرنامج الواقعي No Mercy.

فريق Monsta X حقق العديد من الإنجازات، خاصة مؤخرا في حفل توزيع جوائز Mnet للموسيقى الآسيوية الـMAMA الذي أقيم أول أمس في هونغ كونغ على حيث حصدوا جائزة Best of Next Artist Award لعام 2016.

أما أحدث إصدارات الفرقة فهو ألبومها المصغرThe Clan Part ll Guilty وأغنيته الرئيسية Fighter.