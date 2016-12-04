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فريق Monsta X.. النجم الصاعد في الفن الكوري الـKpop

المصدر: دبي – أشواق العتولي
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الفن الكوري وشهرة فن الـKpop في الوطن العربي يتجدد في لقاء خاص أجرته قناة "العربية" مع فرقة الهيب هوب الكورية Monsta X الصاعدة.

الفرقة انطلقت العام الماضي (2015) وتتكون من سبعة أعضاء تميزوا بأدائهم القوي، حيث تم اختيار وتشكيل أعضاء الفرقة في البرنامج الواقعي No Mercy.

الفريق في 2015 الفريق في 2015

فريق Monsta X حقق العديد من الإنجازات، خاصة مؤخرا في حفل توزيع جوائز Mnet للموسيقى الآسيوية الـMAMA الذي أقيم أول أمس في هونغ كونغ على حيث حصدوا جائزة Best of Next Artist Award لعام 2016.

الفريق خلال حفل توزيع جوائز الموسيقى الآسيوية الفريق خلال حفل توزيع جوائز الموسيقى الآسيوية

أما أحدث إصدارات الفرقة فهو ألبومها المصغرThe Clan Part ll Guilty وأغنيته الرئيسية Fighter.

أعضاء من الفريق خلال حفل توزيع جوائز الموسيقى الآسيوية أعضاء من الفريق خلال حفل توزيع جوائز الموسيقى الآسيوية

كلمات دالّة

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