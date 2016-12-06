ديلان المتعجرف يكتفي برسالة إلى حفل نوبل

أعلنت الأكاديمية السويدية، أن كاتب الأغاني والموسيقار الأميركي الشهير بوب ديلان الفائز بجائزة نوبل للآداب لعام 2016، أعد كلمة لإلقائها خلال حفل تسليم الجائزة بعد إعلانه عدم الحضور شخصياً.

وذكر مسؤولون في الأكاديمية (الجهة المانحة لجائزة نوبل)، أن الكلمة سيتم إلقاؤها خلال الحفل المزمع إقامته في العاصمة السويدية ستوكهولوم يوم 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، من قبل عضو الأكاديمية "هوراك إنغداهل"، بحسب ما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية.

وأشار المسؤولون أن المغنية الأميركية باتي سميث ستؤدي أغنية "A Hard Rain’s A-Gonna Fall"، بنسخة أعدها الملحن السويدي "هانس إك".

وأمس الاثنين، أعلن مدير مؤسسة نوبل السويدية، لارس هايكنستن، أن جائزة نوبل للآداب لعام 2016، ستقدم إلى "ديلان"، أثناء قدومه إلى السويد من أجل إقامة حفل موسيقي في مارس/ آذار المقبل.

وكانت الأكاديمية السويدية، أعلنت الأربعاء الماضي أن ديلان لن يشارك في مراسم حفل تسلم الجائزة، حيث ذكر بيان لها أن "ديلان أرسل للأكاديمية رسالة الثلاثاء بيّن فيها أنه ليس لديه وقت فراغ أبداً في شهر ديسمبر /كانون الأول المقبل، ولذلك فإنه لن يُشارك في مراسم تسليم جائزة نوبل للآداب التي تم منحها هذا العام".

تجدر الإشارة إلى أن الأكاديمية أعلنت، في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منح ديلان جائزة نوبل للآداب "لكتابته تعبيرات شعرية جديدة تدخل في تراث الأغاني الأميركية العظيمة".

وديلان من مواليد 1941، واسمه الحقيقي "روبرت آلن زيمرمان"، وهو مغن وملحن وشاعر وفنان يتمتع بصوت يوصف بـ"الرائع والمرن"، ومسيرته الفنية تقارب 5 عقود.

وتبلغ قيمة جائزة نوبل للآداب 8 ملايين كرونا سويدية (نحو مليون دولار أميركي)، إلى جانب شهادة بالجائرة، وميدالية ذهبية.