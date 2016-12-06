اختيرت مدينة سان بطرسبرغ "أفضل وجهة ثقافية" في العام 2016 خلال حفل توزيع جوائز "وورلد ترافيل اواردز" على ما أعلنت بلدية العاصمة السابقة للامبراطورية الروسية.

وأعلنت البلدية في بيان "نالت سان بطرسبرغ جائزة أفضل وجهة ثقافية 2016، ضمن جوائز وورلد ترافيل اواردز" التي وزعت يومي السبت والأحد في جزر المالديف.

وتقدمت ثاني مدن روسيا وعاصمة القياصرة سابقا على بكين ولندن وريو دي جانيرو وروما والبندقية ونيويورك وسيدني على ما أوضحت البلدية.

وقال اندريي موشكاريف الذي يتولى دائرة السياحة في المدينة "باتت سان بطرسبرغ في أوجه شعبيتها في العالم".

وأسست المدينة العام 1703 وهي ستستضيف خصوصا مباريات في إطار كأس العالم لكرة القدم في العام 2018. وهي وجهة معروفة في العالم بأسره بهندستها المعمارية والحياة الثقافية فيها مع وجود متحف ارميتاج ومسرح مارينسكي فيها. وقد استقطبت سان بطرسبرغ أكثر من 6,5 ملايين زائر العام 2015 وفق الأرقام الرسمية.

وجوائز "وورلد ترافيل اواردز" هي من الأعرق في مجال السياحة، وقد أنشئت العام 1992.