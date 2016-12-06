كيف ستنهي شيريهان سنوات ابتعادها عن التمثيل؟

السادس من ديسمبر كل عام موعد تعلم فيه النجمة المصرية شيريهان أنها أتمت عاما جديدا من عمرها، وأن اليوم هو يوم الميلاد.

طيلة 14 عاما يمر هذا اليوم بذكرى لدى الجمهور، الذي افتقد نجمته لظروف خارجة عن إرادتها، ظلت تقاومها ويبقى للمشاهد ذكرى أعمال قدمتها نجمته على مدار سنوات طويلة.

إلا أن العام الحالي تحتفل فيه شيريهان بعيد ميلادها بشكل مختلف، بعدما قررت العودة مرة أخرى إلى الجمهور من خلال التمثيل الذي عشقته وأجادته، ما جعل من الأمر مفاجأة مميزة للجمهور.

عودة شيريهان هذه المرة ستكون مختلفة عما وقع قبل 4 سنوات، حينما تعاقدت على مسلسل يحمل اسم "دموع السندريلا" وظل العمل ينتقل من مخرج إلى آخر، وفي كل عام يعلن فيه عن تأجيل المسلسل للعام الذي يليه يقال إن هناك تعديلات ستطرأ على السيناريو، قبل أن يعلن في النهاية عن إلغاء الفكرة لتتأجل عودة شيريهان.

إلا أن التحضيرات هذه المرة تجري على قدم وساق من أجل العودة التي تتكتم على تفاصيلها شركة العدل جروب، التي اكتفت بالإعلان عن التعاقد مع شيريهان فقط ونشرت صورا جمعت جمال ومدحت العدل بشيريهان.

ما تردد حول العمل الذي ستقدمه شيريهان أنه سيكون عملا مسرحيا، وهو ما كشف عن بعض من تفاصيله برنامج "ET بالعربي" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر2"، حيث رفضت شيريهان أن تكون عودتها من خلال مسلسل تلفزيوني، خاصة وأن هذا لن يكون هو المنتظر منها.

وقررت شيريهان أن تعود من خلال المسرح الذي تألقت فيه على مدار سنوات، على أن يكون ذلك مع المخرج خالد جلال حسبما أكد البرنامج الذي أشار في تفاصيل الخبر إلى أن شيريهان ستقدم حلقات مسرحية في كل حلقة موضوع مختلف عن الآخر واستعراضات غنائية.

ومن المقرر أن تقوم شيريهان بتصوير المسرحيات التي ستعود بها في نفس البلاتوه الذي قامت المطربة شيرين عبد الوهاب بتصوير البرنامج الخاص بها فيه.

وأكد الناقد الفني طارق الشناوي في تصريح لـ "العربية.نت" أن شيريهان أبلغته بالفعل بتعاقدها مع العدل جروب وعودتها، وأنها متحمسة للغاية من أجل العودة لجمهورها، وهو ما يجعله بدوره متحمسا لرؤية شيريهان من جديد.

في عام جديد تبدأه شيريهان، ربما تكون أمنية جمهورها هو رؤيتها من جديد كممثله وألا تتراجع عن قرارها وتفقد حماسها حتى لا يتكرر من جديد ما حدث مع مسلسل "دموع السندريلا".