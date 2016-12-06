نيرمين محسن: خسرت 15 كيلو خلال عام بالرياضة والـ"دايت"

عودتنا الفنانة السعودية الشابة، نيرمين محسن، على عفويتها في تقديم أدوار كوميدية معتمدة على كوميديا الموقف، حيث كان ظهورها الأول من خلال مسلسل "مرايا" مع الفنان السوري، ياسر العظمة، إلى أن تم اكتشافها من قبل الكاتب خلف الحربي، الذي قدمها من خلال مسلسل "واي فاي" منذ انطلاقته من عدة أعوام.

التقت "كاميرا على الطريق" الفنانة، نيرمين محسن، في جولتها الأسبوعية، التي أكدت أن موضوع خسارتها للوزن وكيف أنها استطاعت أن تخسر 15 كيلو خلال عام واحد لم يكن بسبب الخضوع إلى عمليات جراحية تجميلية، أو عمليات شفط للدهون، إنما تطلب الأمر منها حمية خاصة ومجهوداً بدنياً كبيراً، وليس كما أشيع عنها بخضوعها لعملية تخفيف وزن منذ ما يقارب العام.

كما لم تبدِ نيرمين استغرابها من تقدم أحد المعجبين على موقع "انستغرام" بطلب الزواج منها، وأن هذا الموضوع أصبح عادياً مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت هذا الأمر شائعاً مؤخراً، مؤكدة أنها لا تفكر في الموضوع حالياً، وأنه في حال تم الزواج فإنه لن يبعدها عن عشقها الأول وهو الدراما والتمثيل.

وعند سؤالها عن جيل الفنانات السعوديات الأوائل، أكدت أنهن السبب الرئيسي وراء نجاح جيلها، حيث إنهن مهدن الطريق أمام الجيل الجديد، في وقت كان فيه تمثيل المرأة السعودية مرفوضاً اجتماعياً من جميع فئات المجتمع، إلا أنهن استطعن تقديم صورة مشرفة للفنانة السعودية، من خلال اختيارهن أدواراً تليق بالمرأة السعودية.

وعن والدتها قالت نيرمين: إنها جزء هام من حياتي وتدعم قرارتي الفنية، لكنها لا تحب التواجد في الوسط الفني، فلا تقوم بالسفر معي خلال تصويري، ولكنها على تواصل دائم للاطمئنان عليّ وعلى صحتي.