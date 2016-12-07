تعرف على قصيدة استقبال الملك سلمان في الكويت

أكد الشيخ دعيج الخليفة الصباح لـ"العربية.نت" أنه أعد فيديو كليب شعري من كلماته بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين لدولة الكويت، وسيتم عرضه في عدد من القنوات الفضائية الكويتية والخليجية، وهو من إخراج حسين المجدالي وإشراف عادل عطا الله.

وحول كلمات هذه الأبيات، قال إنها مجموعة من القصائد، وهذه بعض أبياتها:

يا مرحبا يا مرحبا مليون في دار أخو مريم ياخو نوره

شعب الكويت بجيتك ممنون أقولها بالصوت والصورة

يا أبو الحزم والعزم والظفرات يا ناصر الأمة من العدوان

ياصامل الهدات والوقفات يا أعظم ملك ياسيدي سلمان

مع مجئ أبو فهد دار الكويت البست ثوب التباهي والفخر

وسجلت في كل لوحة مانشيت الله يديمه لنا كل عز وذخر

وفيما يخص الأخبار المتداولة أنه من سيلقي قصيدة أمام الملك في الحفل الذي سيقام في دار الأوبرا، نفى الشيخ دعيج ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن إلقائه قصيدة شعرية أمام الملك سلمان.