ماذا قال فنان العرب عن شنب عبدالله الرويشد؟

علاقة ودية كبيرة وممتدة تجمع فنان العرب بعدد من نجوم الأغنية الخليجية وعلى رأسهم الفنان عبدالله الرويشد الذي استقبل محمد عبده في المطار أثناء مشاركته في مهرجان "هلا فبراير" العام الماضي، ولحن له أغنية من أجمل أغاني فنان العرب في العقد الأخير عنوانها "كلها ذكرى" من كلمات أسير الرياض أطلقها في حفلة دبي عام 2013.

ورغم قلة التعاونات بين الثنائي إلا أن أريحية العلاقة وبعدها عن طابع الرسمية دائما مايكون واضحا في اللقاءات التي تجمعهما لا سيما وأن محمد عبده معروف بقفشاته المضحكة.

وتجلى شيء من ذلك عندما بث رئيس شركة روتانا للصوتيات سالم الهندي فيديو يجمعه بفنان العرب الذي كان يجلس على كرسي الحلاق وبينما هو يتحدث عن أنهما جعانين وتنتظرهما بروفة، قاطعه فنان العرب بأسلوب طريف "شوف عرضت الشنب وسودته عشان بكرة بأغني مع عبدالله الرويشد" في إشارة إلى شنب عبدالله الرويشد الذي لم يتغير وبقي ثابتا وصامدا طوال السنوات الماضية حتى بات رمزا للديمومة في الوسط الفني.