ما الذي حدث لنجوم الفن في 2016؟.. تعرف على تعليقاتهم

عام بأكمله يكتب التفاصيل الأخيرة في سطوره المتبقية، أحداث مميزة وأخرى سلبية واجهها الجميع، وحرصوا على توثيقها.

عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" انطلق هاشتاغ "حدث في 2016" الذي شهد آلاف التغريدات من قبل الجميع، كل يتحدث عما واجهه، فكان لنجوم الفن نصيبٌ من تلك التدوينات التي تحدثوا فيها عن حدثهم الأبرز هذا العام.

الفنانة الإماراتية أحلام اعتبرت أن الحدث الأجمل والأعظم في 2016 هو زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لدولة الإمارات العربية المتحدة، واصفةً إياها بـ "فرحة ما بعدها فرحة".

فيما غرّدت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب أن مشاركتها على مسرح "بعلبك" ستظل الحدث الأعظم والأجمل، الذي وقع في عام 2016، معربة عن أمنيتها بأن يتكرر هذا اليوم كل عام، وأن تكون عند حسن ظن جمهورها، ويظل الجمهور أفضل ذكرى لها.

مشاركة شيرين في "بعلبك" تستحق أن تكون مشاركة تاريخية، خاصة أنها تأتي بعد غياب المشاركة المصرية عن المهرجان العريق لسنوات طويلة.

أما الملحن عمرو مصطفى فكان الحدث الأبرز له في عام 2016 هو اعتزاله السياسة، بعد سنوات ظل فيها مثيراً للجدل من خلال آرائه السياسية.

حيث غرّد مصطفى وشارك قائلاً "اعتزلت السياسة وراجع إن شاء الله بقوة للفن"، وذلك في إشارة لتحضيره عدداً من الأعمال الجديدة في الوقت الحالي.

فيما لم يجد الفنان المصري صلاح عبدالله أمراً مميزاً من أجل تذكره، فقرر أن يشارك بتغريدة أكد فيها أنه لا يريد أن يتذكر شيئاً في عام 2016، ولكنه يمتلك الأمل في العام الجديد، بأن يحمي الله مصر من كل سوء وشر ومن الشياطين الذين يتواجدون على هيئة بشر.

بدورها اختارت سيرين عبدالنور 3 أمور اعتبرتها الأبرز في العام، الذي أوشك على الانتهاء، ففي التغريدة الأولى قالت إنها وبكامل إرادتها وحريتها تفرغت لأسرتها بعيداً عن التمثيل، ووضّحت في تغريدة لاحقه أنها تتحدث عن عام 2016 فقط ولم تعتزل التمثيل بشكل نهائي.

أما الأمر الثاني فكان إطلاق أغنية وكليب "بحبك يا مهذب"، فيما اختارت في التغريدة الأخيرة شأناً سياسياً، وهو ما وصفته قائلة "معجزة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية الجنرال ميشال عون".