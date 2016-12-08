مهرجان دبي السينمائي بشكل جديد في دورته الحالية

تجاوز مهرجان دبي السينمائي نجاحه الإقليمي، وصار محطة مهمة لتصنيف الأفلام المنافسة على جوائز الأوسكار، بعد فوز عدد من الأفلام التي شاركت في عروضه الرئيسية بالجائزة الأميركية الأكثر شهرة على مدار الأعوام الماضية.

ويمثل هذا الأمر تحدياً خاصاً لمنظمي المهرجان الثالث عشر لتقديم كل ما هو مميز خلال الدورة الحالية.

ويعود مهرجان دبي السينمائي بأفلام تجاوز عددها المئة والخمسين فيلماً من أكثر من ستين دولة، ليقدم وجبة دسمة لعشاق الفن السابع، وبحضور نجوم عالميين وعرب ليشاركوا في الحدث السينمائي الأبرز خليجياً.

واختارت إدارة المهرجان الأميركي، صامويل آل جاكسون، لتكريمه هذا العام عن مجمل إنجازاته وأعماله، حيث تم التكريم في حفل الافتتاح.

وأكدت الفنانة المصرية بشرى أن مقارنة المهرجانات العربية ببعضها أمر وارد ويزيد روح التنافس بينها لتقديم الأفضل لجمهورها والمشاركين بها.

المهرجان يستمر حتى الرابع عشر من الشهر الجاري ومن أبرز الأعمال العربية المشاركة به فيلم "مولانا" للفنان عمرو سعد وفيلم "ثلاثمائة كيلو" السعودي ويشارك الفيلمان ضمن المسابقة الرئيسية.