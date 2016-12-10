أحدث صورة للفنانة المصرية ماجدة عقب إجراء جراحة خطيرة

نشرت الفنانة المصرية غادة نافع صورة التقطت صباح السبت لوالدتها الفنانة الكبيرة ماجد الصباحي عقب إجرائها جراحة خطيرة في القلب.

وقالت غادة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن القيادي الكنسي بطرس دانيال زار والدتها الفنانة ماجدة في منزلها صباح اليوم، وأهداها آيات قرآنية، موضحة أن الحالة الصحية لوالدتها مستقرة.

وكانت الفنانة ماجدة الصباحي قد أجرت عملية جراحية لتركيب بطارية تنظم ضربات القلب بأحد مستشفيات القاهرة.

وقالت ابنتها إن الجهاز سيستمر لمدة 5 سنوات، وسيتم تغييره من خلال عملية جراحية أخرى بعد انتهاء مدة صلاحيته.