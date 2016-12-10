ماجد المصري "محتار" بين مسلسلين لموسم رمضان

ينشغل الممثل ماجد المصري حالياً بتصوير مسلسل تلفزيوني وفيلم سينمائي مع أحمد السبكي.

وكشف المصري، في حديث مع "العربية.نت"، أنه محتار بين مسلسلين سيختار أحدهما ليعرض في الموسم الرمضاني.

كما أوضح أن الفيلم السينمائي الذي يحضر له يحمل اسم "القمر" ويتحدث عن الحارات الشعبية في مصر وفيه قصص متشعبة، وطابعه اجتماعي.

ويجسد المصري في العمل شخصية رجل يدعى "صادق"، وهو دور مختلف جداً عن أدواره التي أداها سابقاً. وسيبدأ تصوير هذا الفيلم في شهر شباط/فبراير المقبل، والفيلم من إنتاج أحمد السبكي والمخرج أمير شوقي.

وفي معرض حديثه عن تجربته السينمائية، ذكر المصري العديد من الأفلام التي شارك فيها وشكلت محطة مهمة في حياته من بينها "سارق الفرح" و"كلام في الممنوع" و"تفاحة".

وأشار إلى أن "الدور الحلم" بالنسبة له كان تجسيد شخصية محمد علي كلاي، لكن سُبق وجُسدت في فيلم أميركي.

من جهة أخرى، شارك المصري في العديد من المسلسلات منها "لعبة الموت" و"قصة حب" و"كلام على ورق". وفي هذا المسلسل الأخير شاركت هيفا وهبي التي اعتبرها المصري فنانة "موهوبة جداً ودورها في المسلسل كان كبيراً جداً، وهي شاطرة"، حسبما قال.

في سياق منفصل، أكد المصري أنه يحب الضحك والمزاح في حياته العادية لكنه جدي في بعض الأحيان، وفي شخصيته القليل من الرومنسية.

وبعيداً عن التمثيل، قال: "أنا إنسان مصري بسيط من مدينة طنطة، أحب بيتي وعائلتي، وهما من أولويات حياتي. همي النجاح مع عائلتي. وأن أقدم فناً محترماً أسعد فيه الناس".

يذكر أن لماجد المصري ولد يدعى أحمد، يدرس حالياً الإخراج في أميركا ويملك موهبة التمثيل، ووالده يشجعه في هذا المجال. كما للمصري بنت أيضا، وهي في الأكاديمية الحربية. ورغم أنها تملك موهبة التمثيل لكن والدها قال: "أنا ما حبش أنو بنتي تمثل ولا أحبها أن تشتغل في الفن"، على حد قوله.