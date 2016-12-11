كيف علق النجوم على تفجير الكاتدرائية وما مصير الحفلات؟

حالة من الحزن سيطرت على الجميع بعد التفجير الذي وقع صباح الأحد بالكاتدرائية المرقسية بمنطقة العباسية بوسط القاهرة، والذي راح ضحيته 25 شخصا فيما أصيب 31 آخرون.

الحداد الذي أعلنته مؤسسات الدولة على الضحايا، صاحبه عدد كبير من التعازي من قبل نجوم الفن، وكذلك تغيرت أجندة الحفلات التي كانت ستقام بمصر.

فقد أعلن المسرح القومي الحداد على مسارحه لثلاثة أيام، وبذلك سيتوقف عرض مسرحية "ليلة من ألف ليلة"، التي يقوم ببطولتها يحيى الفخراني ولطفي لبيب وهبة مجدي، على أن يستأنف عرضها عبر مسرح "بيرم التونسي" بمحافظة الإسكندرية مساء الأربعاء المقبل.

وبدورها أعلنت دار الأوبرا المصرية عن إيقاف كافة الحفلات التي كان من المقرر أن تقام خلال الأيام الثلاث الخاصة بفترة الحداد، وذلك على مسارحها في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، ومنحت الفرصة لحاملي التذاكر كي يستردوا قيمة التذاكر المباعة من خلال شباك التذاكر.

ولم تكتف دار الأوبرا المصرية بتأجيل الحفلات، بل قامت بتأجيل حجز التذاكر الخاصة بحفل الموسيقار عمر خيرت المقرر إقامته في 19 من الشهر الجاري، وذلك إلى حين انتهاء فترة الحداد.

من جانبه وجه المطرب عمرو دياب تعازيه لأسر ضحايا التفجير، وذلك من خلال ما قام بكتابته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قال "خالص التعازي لأسر ضحايا الحادث الإرهابي الغادر وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ومهما حصل مصر حتفضل دايما قوية بوحدة شعبها".

أما إليسا فغردت عبر "تويتر" بعد وقوع الانفجار بلحظات قائلة إنه صباح حزين لأصدقائها المصريين بعد وقوع انفجار الكاتدرائية.

وبلهجة غير معتادة من أنغام، فقد غردت عبر حسابها على "تويتر" قائلة "الإسلام بريء منكم يا ولاد الحرام دين أبوكم اسمه إيه!!!"، ويحمل النصف الثاني من التغريدة اسم قصيدة للشاعر جمال بخيت بعنوان "دين أبوكم اسمه ايه".

ولم تكتف أنغام بهذه التغريدة، حيث قامت بنشر صورة عبر "تويتر" و"انستغرام" كتب عليها أن الإرهاب لا دين له، ووضعت آية من القرآن وآية من الإنجيل.

شيرين عبد الوهاب نشرت صورة لعلم مصر عبر "انستغرام"، وعلقت عليها قائلة "الجمعة مسجد والأحد كنيسة ولكن أبدا لن تنالوا من عزيمة مصر.. رحم الله شهداء الوطن"، فيما قام هاني رمزي بنشر صورة تدل على الوحدة وعلق عليها بأن الإرهاب لا دين له.