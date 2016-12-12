الموت يغيب صاحب "الكيف" و"العار" و"البيضة والحجر"

غيب الموت الكاتب المصري، محمود أبو زيد، مساء الأحد بعد صراع مع المرض، على أن يشيع الجثمان إلى مثواه الأخير ظهر الاثنين.

وأعلن الكاتب أحمد محمود أبو زيد عن وفاة والده عن عمر يناهز الـ 75 عاماً، بعد معاناة مع المرض، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طالباً من الجميع الدعاء للراحل.

ورغم قلة الأعمال التي قدمها الراحل للسينما، إلا أن هناك عدداً من الأفلام التي تعتبر من أهم الأعمال التي قدمت في تاريخ السينما المصرية، حيث قدم فيلم "الكيف" الذي قام ببطولته محمود عبدالعزيز ويحيى الفخراني، وأخرجه علي عبدالخالق وعرض عام 1985.

كما كان هو صاحب فيلم "العار"، الذي تقاسم بطولته الثلاثي نور الشريف وحسين فهمي ومحمود عبدالعزيز وعرض عام 1982، واشترك الثلاثي أيضا في بطولة "جري الوحوش" لمحمود أبو زيد، فيما قدم لأحمد زكي فيلم "البيضة والحجر".

الكاتب محمود أبو زيد من مواليد عام 1941 وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما عام 1966، وقدم عدداً من الأعمال كان آخرها فيلم "بون سواريه" في السينما قبل 6 سنوات، بينما كان مسلسل "العمة نور" لنبيلة عبيد هو آخر مسلسلاته.

ويعد الراحل أبا لثلاثي فني، هم: الموزع أشرف أبوزيد، والفنان كريم أبوزيد، والكاتب أحمد أبوزيد، الذي أعاد تقديم بعض أعمال والده في الدراما مثل "الكيف" و "العار".



