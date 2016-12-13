الثورة العربية الكبرى بقيادة موسيقار أردني وفرقة فرنسية

أقامت السفارة الأردنية في باريس، الاثنين، حفلا موسيقيا برعاية مشتركة من وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب، وعُمدة بلدية نويي سور سين الفرنسية جان كريستوف فرومانتا، وبدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية، وذلك بمناسبة الذكرى المئوية للثورة العربية الكبرى، والذكرى السنوية لتسجيل موقع المغطس على لائحة التراث العالمي لليونسكو، ولترشيح مدينة السلط الأردنية التاريخية هذا العام من أجل تسجيلها على لائحة التراث العالمي.

وبقيادة الموسيقار الأردني طلال أبو الراغب رافقت فرقة الأوركسترا الفرنسية Ensemble Nouvelles Portees والمكونة من 25 عازفا، حيث قدموا بعضا من مؤلفات أبو الراغب ومزيجاً من الألحان الشرقية والغربية والتراثية وأناشيد دينية وترانيم عيد الميلاد التي تعكس روح التسامح والتعددية الثقافية في الأردن والتوافق والانسجام بين الثقافات.

حضر الحدث الأردني العديد من الشخصيات الثقافية الفرنسية والعرب المقيمين في باريس، كما أقيم معرض للصور الفوتوغرافية لمدينة السلط التاريخية.