الموت يغيب الفنانة المصرية زبيدة ثروت

في ليلة الثلاثاء رحلت الفنانة المصرية، زبيدة ثروت، عن عمر يناهز الـ76 عاماً، بعد معاناة مع المرض، حيث كانت تتلقى العلاج خلال الفترات الماضية بأحد المستشفيات بالقاهرة.

وأعلن الكاتب محمد عبدالقدوس عن وفاة زبيدة ثروت، حيث إنها والدة زوجة أخيه، مشيراً إلى أن الجنازة ستكون ظهر الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

زبيدة ثروت، التي ولدت في يونيو/حزيران عام 1940. كان أول ظهور لها في السينما عام 1956 من خلال فيلم "دليلة"، وكانت في تلك الفترة تدرس القانون وتعمل محامية تحت التدريب، وذلك إرضاء لجدها الذي كان يرفض دخولها مجال التمثيل.

بعدها تركت زبيدة ثروت المحاماة وتفرغت للتمثيل، حيث قدمت العديد من الأعمال الهامة في السينما المصرية، من بينها أفلام "يوم من عمري" و"في بيتنا رجل" و"زمان يا حب".

وفي نهاية الثمانينيات اعتزلت زبيدة ثروت التمثيل، وكان آخر مشاركة لها في مسرحية "عائلة سعيدة جدا"، فيما ظهرت مؤخراً من خلال أحد البرامج التلفزيونية للحديث عن مشوارها الفني.