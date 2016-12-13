تأجيل "يوم للستات".. وهذا هو السبب!

الأحداث التي تمر بها مصر في الفترة الحالية ألقت بظلالها على كافة المجالات، والدور كان على فيلم "يوم للستات" الذي تقوم ببطولته نيللي كريم وإلهام شاهين وتخرجه كاملة أبوذكري.

وذلك بعدما قررت إلهام شاهين بصفتها منتجة الفيلم تأجيل العرض الخاص به الذي كان مقررا له الأربعاء، على أن يكون العرض مساء الجمعة، بعد يوم واحد من عرضه للجمهور في دور العرض مساء الخميس.

واعتبرت إلهام شاهين أن قرار التأجيل جاء تضامنا مع ضحايا الحوادث الإرهابية التي مرت بها مصر في الأيام الأخيرة، وقالت إلهام إنه ليس من الطبيعي أن نفرح أو نحتفل في وقت تحزن فيه مصر كلها على ضحايا الحوادث الإرهابية التي وقعت، خاصة حادثي شارع الهرم بالجيزة والكاتدرائية بالعباسية بوسط القاهرة.

ووجهت إلهام شاهين تعازيها إلى أهالي ضحايا الحوادث الإرهابية، داعية الله أن يرزقهم الصبر، كما تساءلت قائلة "إلى متى يستمر الإرهاب الغاشم في حصد الأرواح؟ معربة عن أملها في أن تتخلص مصر من الإرهاب والإرهابيين.

فيلم "يوم للستات" يشارك في الوقت الحالي بمهرجان دبي السينمائي الدولي ضمن برنامج ليال عربية، وهو العرض الأول للفيلم في منطقة الخليج، وذلك بعد أن نافس في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي، واستطاعت ناهد السباعي أن تتوج بجائزة أفضل ممثلة عن دورها بالفيلم.

العمل يدور في حي شعبي بالقاهرة، يخصص مركز الشباب الخاص به حمام السباحة للسيدات في يوم من الأيام، وهو ما يتسبب في حدوث عدد من الأمور التي تغير من نظرة الأبطال إلى أنفسهم.