مهرجان دبي السينمائي الـ13 يسدل ستاره.. وإليكم الجوائز

أسدل مهرجان دبي السينمائي الـ13 اليوم الأربعاء الستار على فعاليته بجوائز المهر للأفلام الطويلة والقصيرة والخليجية.

وحقق فيلم "الرجال فقط عند الدفن" جائزة المهر للأفلام الطويلة، وهو للمخرج الإماراتي عبدالله الكعبي، فيما حصد جائزة أفضل مخرج المصري محمد حماد عن فيلم "أخضر يابس" الذي استغرق أربع سنوات لإتمامه.

أما في مسابقة المهر الإماراتي للأفلام القصيرة فحقق الفيلم السعودي "ممسوس" للمخرجة الإماراتية شذى مسعود الجائزة الأولى، وهو من بطولة الفنانة السعودية أمل الحربي.

وذهبت جائزة أفضل ممثل للمصري علي صبحي عن فيلم "علي معزة وابراهيم"، في حين حصدت الفنانة اللبنانية جوليا قصار جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ربيع".

يذكر أن مهرجان دبي السينمائي قدم هذا العام جوا مميزا ومنوعا في اختيار الأفلام المشاركة الذي ترك انبطاعا جيدا لدى المشاركين والجمهور.