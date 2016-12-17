تركي اليوسف: الدراما السعودية أمام نقلة فنية كبرى

أكد النجم السعودي، تركي اليوسف، أن الدراما التلفزيونية في المملكة العربية السعودية أمام نقلة كبرى في مسيرة نتاجاتها الفنية.

وأشار اليوسف في تصريح خاص بـ "العربية.نت" قائلاً: "لقد ظلت الدراما السعودية سنوات بل لعقود طويلة من الزمان، تعتمد فقط على الإنتاجات التي يقدمها التلفزيون السعودي، والتي ساهمت في تأسيس الدراما السعودية وترسيخ مكانتها عبر كم من الإنتاجات والوجوه الفنية على صعيد التمثيل والإخراج والكتابة. ولكننا اليوم نحن في حقيقية الأمر أمام نقلات كبرى تأتي عبر ذلك الدعم والإسناد الذي يقدمه القطاع الخاص. وأخص هنا مبادرات مجموعة "أم بي سي"، التي كان لها أبعد الأثر في خلق حراك إنتاجي. سواء من خلال المسلسلات السعودية، مثل "سيلفي" و"واي فاي" وغيرهما من الإنتاجات ونحن حالياً نترقب إنتاجات أخرى لعل أحدثها مسلسل "العاصوف"، وهو أحدث أعمال النجم القدير ناصر القصبي.

وأضاف الفنان تركي اليوسف: "هناك عدد آخر من القطاعات الإنتاجية، ومن بينها "روتانا" وغيرها راحت تحقق معادلة حضور الإنتاج الفني السعودي وعبر مواصفات إنتاجية عالية المستوى، تذهب إلى مناطق جديدة على صعيد الشكل والمضمون. ولو تأملنا خارطة الإنتاجات التي تتم حالياً سواء في المملكة العربية السعودية أو خارجها لوجدنا كم الإنتاجات الدرامية الجديدة التي ستجد طريقها للمشاهد في العام المقبل وتبشر بمرحلة متجددة من تاريخ الدراما السعودية".

وعلى صعيد آخر يواصل الفنان، تركي اليوسف، في دبي هذه الأيام تصوير مسلسل "حياة ثانية" إلى جوار النجمة، هدى حسين، والمخرج محمد القفاص. ومن المتوقع أن يعرض هذا العمل الجديد حصريا على قناة "أم بي سي" خلال شهر مارس المقبل.