نجل محمود عبد العزيز يكشف آخر كلماته.. وابنة راتب تنعيه

مرارة فراق الأب قاسية، هذا الشعور عاشه محمد عبد العزيز الذي فقد والده محمود عبد العزيز قبل أسابيع، ومؤخرا مرت لميا راتب بهذه التجربة بعد رحيل والدها أحمد راتب.

وفي الوقت الذي يحاول فيه الثنائي التغلب على أحزانه، كانت هناك بعض الأمور التي قيلت والكلمات التي كتبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

محمد عبد العزيز بعد فترة صمت قرر أن يبوح بآخر كلمات قالها والده قبل وفاته، وذلك بعدما نشر صوره عبر حسابه على موقع "انستغرام" كتب فيها "يا حبيبي يا رسول الله، هذا آخر ما قلته يا أبي".

وأوضح محمد عبد العزيز أن أول ما فعله عقب الوفاة هو زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، مؤكدا أنهم لن يقطعوا هذه الزيارة، ولن يتوقفوا عن الصلاة أو الدعاء لوالدهم.

وتوجه محمد محمود عبد العزيز بالدعاء إلى الله أن يجعله هو وشقيقه من الأبناء الصالحين، وأن يتقبل دعواتهم ويلهمهم الصبر ويقويهم على الوجع، كما قام محمد بالدعاء لوالده وطالب جمهوره بقراءة الفاتحة له.

لميا راتب: ذهب كل شيء

أما لميا راتب ابنة الفنان الراحل أحمد راتب، فقد نعت والدها عبر كلمات كتبتها من خلال حسابها على موقع "فيسبوك" وقالت فيها: "ضاق البراح يا أبي.. ذهبت معك روحي.. لأبقى هشة فارغة يملؤني الفقد ولا يترك متسعا لأي شيء.. أنا في اللاشيء.. فلقد ذهب كل شيء".

ووجهت لميا رسالة أخرى لوالدها قالت فيها: "طيب هشرب القهوة لوحدي؟ طيب هقعد مع مين الصبح؟ طيب مين هيطيب بخاطري لما أزعل؟ طيب حضن مين هيساعني؟ طيب رباعيات الخيام هسمعها مع مين؟ طيب مين هيقول لي بطّلي عصبية؟ طيب هحكي لمين على الكتب اللي هقراها؟ طيب فين حنّية الدنيا؟ طيب الأمان راح فين؟ طيب هقول لمين مش هشوف حد زيك؟ الدنيا فضيت يا بابا.. أنا موجوعة قوي يا بابا.. بس الحتة اللي أخدتها من روحك ساكنة فيا ومفرحاني".